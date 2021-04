Fariba fuori di seno all’Isola dei famosi, la reazione di Awed indigna il web: “Fai schifo” (VIDEO)

In queste ore Fariba Tehrani si è resa, suo malgrado, protagonista di una gaffe all’Isola dei famosi in quanto è uscita fuori di seno. La donna stava riposando quando, improvvisamente, è accaduto l’impensabile.

Accanto a lei si trovava Awed, il quale ha avuto una reazione alquanto bizzarra. Successivamente, il giovane ha raccontato ad Andrea Cerioli l’esperienza che gli fosse appena accaduta e il web non ha affatto apprezzato il suo comportamento.

Awed becca Fariba fuori di seno: la reazione

L’Isola dei famosi è tra i reality show più intensi e provanti della televisione. I concorrenti sono spinti fino allo sfinimento a sopportare la fame, la sete, il freddo e tutto ciò che comporta vivere su di un isola deserta. Vivere situazioni così provanti conduce i protagonisti a ribaltare completamente la loro scala di priorità. Questo è un po’ ciò che è accaduto ad Awed qualche ora fa. Il concorrente, durante una chiacchierata intima con il compagno d’avventura Andrea Cerioli, ha rivelato un episodio che gli era appena successo.

Il giovane ha detto che stava riposando quando, improvvisamente, si è reso conto che Fariba fosse uscita fuori di seno. Il ragazzo ha anche aggiunto che la madre di Giulia Salemi è solita stare in queste condizioni sull’isola. Ad ogni modo, Awed ha spiegato al suo interlocutore che, in un’altra circostanza, si sarebbe incantato a guardarla mentre, stavolta, si è voltato dall’altra parte ed ha continuato a dormire. (Continua dopo il video)

La reazione del web

Con tale racconto, il naufrago ha voluto palesare come, a causa della fame e di tutto quello che sta soffrendo in questo periodo, sente gli ormoni completamente azzerati. Dinanzi tale racconto alquanto spinto, Andrea si è mostrato parecchio imbarazzato. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto al suo amico di non preoccuparsi in quanto si tratta solamente delle conseguenze di vivere un reality così intenso come l’Isola dei famosi.

Il racconto di Awed su Fariba, la quale pare sia solita uscire fuori di seno, non è affatto piaciuto al popolo del web. Alcuni utenti di Twitter hanno condiviso il video in questione ed hanno reputato le uscite del ragazzo davvero volgari e inopportune. Almeno per il momento, nessuno è intervenuto in difesa della donna, neppure sua figlia Giulia Salemi. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle conseguenze.