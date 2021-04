Akash Kumar e Francesca Lodo, flirt all’Isola? “Possibile sia accaduto a telecamere spente”: il gossip

Akash Kumar e Francesca Lodo hanno avuto un flirt in Honduras?

Nel nuovo numero in edicola della rivista Novella 2000 è contenuto un lungo articolo di Armando Sanchez dove parla di alcuni naufraghi dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Inizialmente il giornalista si è soffermato sui rumors che riguardano Drusilla Gucci e il leader dei Maneskin su un loro possibile flirt. Subito dopo l’uomo ha menzionato altri due concorrenti del reality show di Ilary Blasi, ovvero Akash Kumar, ormai in Italia, e Francesca Lodo.

A quanto pare quest’ultimi avrebbero avuto una piccola storia in Honduras. “Queste voci danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza all’Isola, abbia approcciato, diciamo così, con la ex letterina Francesca Lodo…”, si legge sul magazine diretto da Roberto Alessi. Cosa c’è di vero in tutto questo? Sanchez ha confessato che tali fonti sembra abbiano un certo fondamento.

Il pensiero del giornalista Armando Sanchez

Sempre sullo stesso articolo di Sanchez per Novella 2000, dopo aver svelato dei presunti flirt di tre naufraghi de L’Isola dei Famosi 15, il noto giornalista ha espresso il suo personale pensiero. Nello specifico, Armando ha confessato che lui credo poco alla possibile storia tra Akash Kumar e Francesca Lodo in Honduras, anche e soprattutto per questioni di tempistica.

“Sembra in realtà difficile, quanto meno per questioni di tempo: il modello ha lasciato L’isola dopo solo una settimana dall’inizio del programma…”, ha scritto l’uomo sul settimanale diretto da Roberto Alessi. In più, il giornalista ha anche detto che al momento non ci sarebbero delle clip che provino il flirt tra i due ragazzi.

Flirt tra Akas e Francesca a telecamere spente? l’indiscrezione

In conclusione, sempre nell’articolo scritto sul magazine Novella 2000, Armando Sanchez ha fatto un’ipotesi sul presunto flirt tra Akash Kumar e la soubrette sarda Francesca Lodo. Nello specifico, il noto giornalista ha detto che anche se ci fossero dei filmati che proverebbero una storia tra i due naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 questo non significherebbe nulla.

“Certo, è possibile che qualcosa sia accaduto a telecamere spente…Sta di fatto che il dubbio sta suscitando molto interesse…”, ha concluso l’uomo. I diretti interessati verranno interpellati? Staremo a vedere cosa accadrà nella prossima puntata del reality show di Canale 5.