Valentina Persia sbotta contro Fariba, Giulia Salemi furiosa: “Ma l’aggressività di questa è tollerata?” (VIDEO)

E’ guerra tra Valentina e Fariba

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il decimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021. Una puntata ricca di colpi di scena ma soprattutto di liti e discussioni anche animate. Oltre al cromatologo Ubaldo Lanzo che ha alzato i toni al punto da essere ripreso da Ilary e Massimiliano, anche Valentina Persia non è stata da meno.

Infatti, la nota comica romana si è scagliata come una furia contro Fariba Teherani, madre di Giulia Salemi. Una reazione forse sopra le riga al punto da far arrabbiare parte del popolo del web ma soprattutto la figlia, neo fidanzata di Pierpolo Pretelli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto tra l’Honduras e l’Italia.

Valentina Persia sbotta contro Fariba Tehrani

Valentina Persia si è violentemente scagliata contro Fariba Tehrani in occasione della diretta della decima puntata de L’Isola dei Famosi 2021. La barzellettiera capitolina è sbottata dicendo: “Sono molto adirata dico davvero. Prego fortemente e spero che questa donna possa uscire fuori dal gioco e non incontrarla mai più nella mia vita. Perché io una persona manipolatrice che se la rigira così e se la intorta come je pare non l’ho mai vista. Io ho detto a Miryea che da me non sentirà mai dire certe parole come down perché fanno parte della mia vita. Fariba non si deve azzardare a mettermi in bocca parole che non ho mai detto”.

Poi la comica ha detto che questa donna per lei deve uscire da questo gioco e non la vuole più incontrare in tutta la sua vita. Inoltre, la naufraga ha pregato la produzione di metterla in un’altra isola oppure in un altro posto dove lei non la veda più. (Continua dopo il video)

La rabbia di Giulia Salemi su Twitter

Questo violento sfogo di Valentina Persia a L’Isola dei Famosi 15 nei confronti della compagna d’avventura Fariba Tehrani ha fatto storcere il naso alla figlia di quest’ultima. Infatti, attraverso il suo profilo Twitter Giulia Salemi è sbottata così: “Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”. Ovviamente la comica ha tutto il diritto di dire la sua, ma è anche giusto utilizzare dei termini e dei toni più pacati. Ecco il tweet dell’influencer italo-persiana: