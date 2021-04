Ilary Blasi insulta gli sponsor all’Isola dei famosi: “Na mezza sola” caos in rete (VIDEO)

Ilary Blasi è sicuramente una conduttrice anticonvenzionale, ad ogni modo, nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi ha dato luogo ad uno scivolone che ha coinvolto gli sponsor della trasmissione. La donna è sempre stata senza troppi peli sulla lingua, tuttavia, quello che è accaduto ha lasciato tutti di sasso.

Durante la diretta, infatti, i telespettatori si saranno resi conto del fatto che la donna abbia menzionato la “Nutella”, screditando fortemente tutti gli altri tipi di cioccolato. Ebbene, a quanto pare, non poteva farlo, pertanto, sul web è sorta una polemica.

Lo scivolone di Ilary Blasi con gli sponsor

Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri, Ilary Blasi ha insultato alcuni sponsor della rete. In particolare, i naufraghi erano pronti a cimentarsi nella prova ricompensa, a cui hanno partecipato le due Valchirie e le due naufraghe Angela e Francesca. Prima che le quattro donne si cimentassero nella prova, però, c’è stato il solito racconto introduttivo di Massimiliano Rosolino, il quale è stato anche preso palesemente in giro dai presenti in studio.

In tale occasione, l’inviato ha spiegato le caratteristiche della prova e poi ha mostrato a tutti la ricompensa, ovvero, un’abbondante porzione di pane e cioccolato. Quando la padrona di casa ha visto la ciotola piena di cioccolato, però, ha esordito chiedendo all’inviato se si trattasse di Nutella. Già questa parola ha lasciato spiazzati i telespettatori in quanto non è possibile fare delle pubblicità occulte all’interno di programmi televisivi, a meno che non siano sponsorizzazioni. Come se non bastasse, poi, Massimiliano ha risposto di no e la conduttrice ha esclamato che, quindi, si trattasse di una “mezza sola”.

Provvedimenti in casa Mediaset?

Le sue parole, chiaramente, hanno generato tanta ilarità sul web. Ad ogni modo, i più attenti si sono resi conto che, con queste affermazioni, Ilary Blasi si è resa inconsapevolmente colpevole di aver insultato alcuni sponsor. Reputando l’alimento sopracitato migliore rispetto a tutto quello che c’è sul mercato, la donna ha fatto pubblicità al marchio senza autorizzazione. (Clicca qui per il video)

Gli utenti di Twitter, dunque, si sono sbizzarriti con commenti ilari e frasi volte ad esaltare la spontaneità della padrona di casa del reality show. Ad ogni modo, considerando lo scivolone, è probabile che i membri dell’azienda decidano di prendere dei provvedimenti in merito.