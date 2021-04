Isola dei Famosi, Akash fa pesanti accuse contro Elisa Isoardi: “Le ho dato 2mila euro”

Akash e la confessione su Elisa Isoardi

E’ passato più di un mese dalla sua eliminazione de L’Isola dei Famosi 15, nonostante tutto Akash Kumar continua a far parlare di sé su varie tematiche. Il modello indiano che ha partecipato per una sola settimana nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi non risparmia proprio nessuno. Ospite nel terzo appuntamento de Il Punto Z di Tommaso Zorzi, il 29enne veronese ha sganciato delle pesantissime accuse contro alcuni concorrenti del programma Mediaset.

Si tratta di Awed ed Elisa Isoardi, quest’ultima si è ritirata per un problema all’occhio. A quanto pare prima della loro partenza in Honduras, sarebbe accaduto qualcosa tra il ragazzo dagli occhi di ghiaccio e l’ex conduttrice de La prova del cuoco. “Elisa Isoardi e Awed a Milano sono stati i primi a contattarmi. Ad Awed ho dato metà del mio guardaroba, alla Isoardi ho regalato due mila euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi”, ha detto il giovane.

Il modello si scaglia contro Awed e la Isoardi

Ospite nel salotto di Tommaso Zorzi a il Punto Z, Akash Kumar ha detto anche: “Non ho nulla contro di lei, ma si è rivelata un’Isola di strategie”. Per il modello di origini indiane il peggiore di tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021 sarebbe proprio il conduttore del GF Vip 5: “Ho detto a tutti di nominarmi. Tutti mi dissero, compreso lui, che non l’avrebbero mai fatto, invece poi mi ha nominato. Per questo è un falso”.

Immediatamente dopo il 29enne veronese si è espresso anche su Elisa Isoardi: “Non ho niente contro la Isoardi. Ma ti spiego: arriviamo all’isola e tutto a posto tutto bene. Poi vede le telecamere mi fa, noi siamo rafinados se c’è un’altra isola non dobbiamo rimanere lì. Potevo ragionare con la mia testa”.

Akash Kumar affonda Awed e poi rivela di essersi pentito di aver lasciato l’Isola

A Il Punto Z Akash Kumar è stato un fiume in piena. Infatti, parlando con Tommaso Zorzi sullo Youtuber Awed ha detto: “Non ho apprezzato i comportamenti con Vera, si è fatto influenzare”. In più, il ragazzo ha continuato così: “Ci ha provato prima con Miryea, Drusilla e poi con Beatrice, ma con lei non ha possibilità. A me aveva riservato belle parole e consigli, ma poi…è una persona falsa”.

Dopo aver espresso il giudizio sui due ex compagni d’avventura, Akash ha parlato della sua persona esperienza in Honduras. All’epoca ha declinato l’invito di restare su Parasite Island insieme a Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo: “Fariba mi toccava tutto, mi veniva male. Se mi avessero mandato con me Beatrice Marchetti sarei rimasto”.