Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vanno più a convivere: “È abbastanza prematuro…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rinviano la convivenza: il motivo

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno iniziato una relazione sentimentale. Una storia che continua fino ad oggi e procede tutto a gonfie vele. Tuttavia, pare che la loro convivenza è rimandata. A confessarlo è stato proprio l’ex Velino di Striscia la Notizia che ha rivelato che al momento continueranno a vedersi quando potranno.

In una recente intervista al periodico di gossip Mio, il 30enne lucano ha svelato: “È abbastanza prematuro. Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”.

Le dichiarazioni dell’ex Velino di Striscia la Notizia

Ma non è finita qui, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha voluto chiarire una volte e per tutte che la sua relazione sentimentale con Giulia Salemi precede senza alcun intoppo. E proprio quest’ultima lunedì sera è stata ospite nella dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi 15 per sostenere la madre Fariba Tehrani, presa di mira da gran parte dei naufraghi, è stata la prima donna a conoscere il figlioletto Leonardo.

Quest’ultimo nato dalla precedente storia d’amore che l’ex Velino di Striscia la Notizia ha avuto con la modella Ariadna Romero. “È stata la prima donna che ho presentato a mio figlio in tre anni. Credo in questo rapporto, vedo una prospettiva futura e per questo ho deciso di presentargliela. È andata benissimo, Giulia è molto attenta, paziente e ama i bambini. C’è stato subito un buon feeling”, ha affermato il 30enne lucano al magazine Mio.

Giulia Salemi confida che ha conosciuto la famiglia di Pierpaolo Pretelli

Recentemente, l’influencer Giulia Salemi ha confessato anche che sarebbe ormai in ottimi rapporti con la famiglia del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, smentendo una volta e per tutte le voci che la madre di quest’ultimo non l’accettava.

“Pierpaolo sta tirando fuori la versione migliore di me, ho un approccio alla vita più sereno. Ora mi faccio scivolare tutto di dosso. Con la famiglia? Tutto bene!”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 durante la sua ospitata a Il Punto Z di Tommaso Zorzi.