Andrea Cerioli rimprovera Isolde Kostner: “Non tirarmi le cose come i cani”

Andrea Cerioli sbotta dopo la diretta de L’Isola dei Famosi 15

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 dove si sono rotti molti equilibri. Il motivo? Ilary Blasi ha fatto dividere il gruppo in due, ovvero quello formato degli arrivisti e quello dei primitivi. Due concorrenti delle due squadre hanno avuto un’accesa lite. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli e Isolde Kostner.

Quest’ultima e il ragazzo hanno avuto una discussione per la gestione del cibo e della legna. Nello specifico, il fidanzato di Arianna Cirrincione non appena la sua ex compagna d’avventura gli ha detto di potersi prendere dei cactus ha letteralmente perso le staffe facendole questo rimprovero: “Non mi tirare le cose come i cani”.

La discussione con la campionessa Isolde Kostner

Il 12simo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021 in onda lunedì sera è stato abbastanza movimentato. Il motivo? Chi ha seguito il live avrà notato che c’è stato un grande cambiamento. In pratica, la conduttrice romana ha fatto formare due squadre, quella degli arrivisti e della dei primitivi. Questa decisione inattesa ha immediatamente creato dei malumori tra i vari concorrenti del reality show di Canale 5. Ricordiamo che a formarle è stata Francesca Lodo.

Andrea Cerioli rivolgendosi a Isolde Kostner, ad un certo punto ha letteralmente perso la pazienza sbottando così: “Posso dirti quello che penso veramente? Se vuoi prenderti quei cactus prenditeli“. Ovviamente la campionessa di sci non è rimasta a guardare replicando al leader dei primitivi: “Io sono arrivata lì senza riso. Ieri io e Roberto siamo andati a prenderne nove o dieci cactus”.

Forte botta e risposta tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner

La forte discussione tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli e la campionessa Isolde Kostner non è terminata lì. Infatti, l’influencer e fidanzato della Cirrincione non ha accettato i cactus che gli ha dato la donna, che fa parte del gruppo degli arrivisti dicendogli: “Questi sono vostri”.

Inoltre, il ragazzo emiliano, che stando alla comica Valentina Persia è una persona incoerente, dopo aver fatto capire che lo stava infastidendo, ha chiuso il discorso dicendo: “Il cactus e la legna prendili, perché vi siete fatti il mazzo a prenderli, sono un po’ sensibile su certe cose”.