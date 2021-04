Giulia Salemi annuncia: “Io e Pierpaolo ci siamo lasciati”, lui furioso fa la valigia, ma è uno scherzo

Qualche ora fa, Giulia Salemi ha pubblicato un post alquanto strano sul suo account di Instagram in cui ha annunciato che lei e Pierpaolo si fossero lasciati. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e in molti hanno cominciato a commentare in direct l’accaduto.

Pretelli, dal canto suo, è apparso alquanto basito dinanzi l’accaduto e, solo in seguito, si è appresa la verità. A quanto pare, Le Iene hanno colpito ancora. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Giulia e Pierpaolo si sono lasciati? L’annuncio che spiazza

La vittima di un altro duro scherzo de Le Iene è stato l’ex velino. Giulia Salemi, infatti, ha divulgato ai fan l’informazione secondo cui lei e Pierpaolo si fossero lasciati. La ragazza non è voluta entrare nel merito della vicenda e si è limitata a dire che in seguito avrebbe fornito ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto. Il post in questione è stato online per circa un’ora, tempo interminabile durante il quale i fan hanno inondato di domande i diretti interessati.

Una volta trascorso il tempo necessario, lo staff del programma di Italia 1 ha informato il malcapitato del fatto che si trattasse di una burla. A quel punto, sono stati pubblicati dei video per chiarire la situazione. Nelle clip in questione, presenti tra le Instagram Stories dei due innamorati e dello staff della trasmissioni, Pierpaolo è apparso molto provato. Il giovane aveva addirittura fatto la valigia ed era pronto ad andare via. (Continua dopo le foto)

La reazione di Pretelli allo scherzo

Alle ore 22:30, il giovane ha perso completamente il controllo e, malgrado il coprifuoco, è uscito di casa per andare via. A quel punto, allora, è stato necessario l’intervento de Le Iene per placare il giovane. Al momento, chiaramente, lo scherzo non è stato mostrato per intero, tuttavia, pare evidente che Giulia Salemi abbia fatto credere a Pierpaolo di essersi lasciati. Non sappiamo se sia stato inscenato un finto tradimento o cose del genere.

Ad ogni modo, l’influencer ha svelato che lo scherzo si è sviluppato in ben tre settimane. Pertanto, per lei è stato davvero difficilissimo riuscire a mantenere il controllo per tutto questo tempo. Pretelli, infine, ha commentato l’accaduto dando delle “me**e” a tutti coloro i quali hanno messo in piedi questa burla terribile, compresa la sua fidanzata Giulia.