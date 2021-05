Il Paradiso delle signore trama 5 maggio: Ludovica svela che Marcello sarà arrestato

La trama della puntata del 5 maggio del Paradiso delle signore rivela che Ludovica scoprirà la verità su Marcello. Nello specifico, si renderà conto che il giovane rischia di essere arrestato in modo abbastanza imminente.

Nel frattempo, il Barbieri non si arrenderà e le proverà tutte per evitare la galera. Vittorio sembrerà deciso a chiudere il matrimonio con Marta, tuttavia, accetterà la proposta di Sterling e lavorerà al fianco di sua moglie e l’amante.

Ludovica scopre l’amara verità al Paradiso delle signore

Nella puntata del 5 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello comincerà a pensare a delle soluzioni drastiche per riuscire a scampare il carcere. Il giovane non avrà nessuna intenzione di farsi arrestare, tuttavia, sembrerà non avere altra scelta che quella di costituirsi. Ludovica, intanto, che fino a questo momento era ignara di tutto, apprenderà la verità. La giovane resterà spiazzata di scoprire che l’uomo che ama, in realtà, rischia di finire in prigione quanto prima. L’avvocato del ragazzo, però, sarà molto diretto e spiegherà alla fanciulla come stiano realmente le cose.

Intanto, a Villa Guarnieri si respirerà un clima parecchio teso. Umberto proverà in tutti i modi a far cambiare idea a Vittorio in merito alla scelta di chiudere il matrimonio con Marta. L’unico spiraglio di luce potrebbe essere dato dal fatto che, accettando la proposta della Sterling, i due coniugi si troverebbero a lavorare di nuovo fianco al fianco. Tale situazione potrebbe spingerli a riavvicinarsi.

Trama 5 maggio: la decisione di Vittorio

Vittorio, comunque, nella puntata del 5 maggio, accetterà di lavorare con Marta e Dante, ma lo farà solo per il bene del Paradiso delle signore. I due coniugi, dunque, riusciranno a riappacificarsi grazie a quest’attività? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della soap opera. Rocco, intanto, sarà sempre più intenzionato a ricucire il rapporto con Maria. A tal proposito, il giovane deciderà di organizzare qualcosa di speciale per riuscire ad avvicinarsi a lei.

Allo scopo di rendere tutto perfetto, Irene, Stefania ed Anna decideranno di darsi da fare per organizzare una bella cenetta romantica ai due piccioncini. Tuttavia, un evento imprevisto trasformerà la serata, organizzata con tanta accuratezza e minuzia di dettagli, in un vero fiasco. Tra i due non ci sono più speranze o qualche spiraglio ancora è aperto? Lo scopriremo molto presto.