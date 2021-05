Il Paradiso delle signore trama 7 maggio: rottura tra Cosimo e Gabriella, Marcello vuole scappare

Nella puntata di venerdì 7 maggio del Paradiso delle signore vedremo che tra Cosimo e Gabriella si verificherà un punto di rottura irrimediabile. Per contro, Vittorio e Marta ritroveranno una certa complicità e sintonia durante il loro lavoro insieme.

Marcello, dal canto suo, sarà sempre più propenso a lasciare Milano per scappare dalla polizia ed evitare il suo triste destino. Per quanto riguarda Rocco, invece, il ragazzo sarà molto frustrato a causa dei suoi insuccessi in amore.

Trama 7 maggio: rottura tra Cosimo e Gabriella

La trama della puntata del 7 maggio del Paradiso delle signore rivela che Cosimo e Gabriella affronteranno un periodo davvero molto complesso. I due ragazzi, infatti, si troveranno dinanzi un punto di rottura che sembrerà alquanto definitivo. Intanto, anche Rocco sarà parecchio agitato a causa dei suoi pessimi risultati ottenuti sul fronte sentimentale. Il giovane sembrerà sull’orlo di una crisi nervosa quando, improvvisamente, ci penserò Irene a risollevargli il morale.

La Cipriani, infatti, aprirà uno spiraglio al giovane Amato in quanto gli dirà di aver maturato un’idea che potrebbe avvicinare nuovamente Maria a lui. L’iniziativa della venere riuscirà a dare gli esiti sperati? Lo scopriremo presto. Su di un altro versante, invece, vedremo che tra Marta e Vittorio tornerà inspiegabilmente a respirarsi un clima rilassato. I due stanno lavorando insieme al nuovo progetto per la Sterling e questo contribuirà ad appianare i loro dissapori.

Marcello andrà via dal Paradiso delle signore?

Proprio mentre tutto sembrava, ormai, compromesso, i due riusciranno a trovare nuovamente un equilibrio. Lavorare insieme, infatti, spingerà i due ad affiatarsi ancora una volta. Complici anche i bellissimi ricordi che i due condividono al Paradiso delle signore, nella puntata del 7 maggio vedremo che ci sarà quasi un ritorno di fiamma. A Villa Guarnieri, intanto, continuerà ad aleggiare il fantasma di Achille Ravasi. Le preoccupazioni per questa situazione cominceranno a generare un bel po’ di tensione per Umberto e Adelaide.

Per quanto riguarda Marcello, invece, il ragazzo sarà in serissime difficoltà. I carabinieri, ormai, sono sulle sue tracce in quanto lui diventerà un ricercato a tutti gli effetti. Andare in galera, di nuovo, non sarà un’ipotesi contemplabile per il giovane Barbieri. In virtù di questo, il giovane maturerà sempre di più la necessità di andare via da Milano. Scappare è l’unica via d’uscita che ha il ragazzo per scampare al suo destino crudele.