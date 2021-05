Ilary Blasi fa uno spoiler: “Jeda farà il Grande Fratello Vip 6, sono contenta”

Ilary Blasi intervistata a Il Punto Z da Zorzi

Ilary Blasi è intervenuta telefonicamente con Il Punto Z, il format condotto da Tommaso Zorzi su Madiaset Play Infinity. In quell’occasione la conduttrice romana ha rivelato al pubblico che parteciperebbe come concorrente a L’Isola dei Famosi perché secondo lei è un’esperienza unica e in particolare perché non c’è tempo per perdere tempo.

“Se farei la naufraga? All’inizio ti avrei risposto di no perché sono pigra, ho sempre fame.. Da adesso che lo conduco ti posso dire che è un’esperienza unica e quindi vale la pena viverla. Non c’è tempo per perdere tempo. Sono arrivata a 40 anni. E’ banale dirlo ma è un viaggio con se stessi, Ilary che parte con Ilary ed io sto molto bene con me stessa, Ilary è la mia migliore amica”, ha fatto sapere la moglie di Francesco Totti.

La conduttrice romana farebbe L’Isola dei Famosi

A quel punto Tommaso Zorzi a Il Punto Z ha approfittato della situazione per chiedere a Ilary Blasi di cosa ne pensa di Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, ormai ospite fisso fin dalla primissima puntata del reality show di Canale 5.

A quel punto la diretta interessata ha risposto così: “Jeda era già lì la prima puntata in qualità di fidanzato di Vera, avevamo pochi parenti in studio, quindi l’ho presentato normalmente. Ma hai presente? Ha proprio una faccia simpatica, diversa, era lì senza paura, sì timido ma molto fermo. Mi ha davvero incuriosito, quindi ho giocato su questa cosa qui ed ormai è diventato un tormentone”.

Ilary Blasi annuncia che Jeda parteciperà al GF Vip 6

Ad un certo punto Ilary Blasi a Il Punto Z di Tommaso Zorzi ha fatto uno spoiler inaspettato sul reality show di Canale 5 condotto dal so collega ed amico Alfonso Signorini. Come l’avrà presa quest’ultimo?

“Jeda lo troveremo al Grande Fratello Vip, sono contenta. Nella vita ci vuole anche fortuna e coincidenza. E’ strana la sua storia… conosce Vera tramite i social. Lui si occupava del figlio mentre lei era via, è un ragazzo così giovane che si prende questo impegno, sono contenta di avergli dato questa opportunità e spero che possa giocarsela bene. Il vero naufrago de L’Isola è lui. All’ultima puntata potremmo dargli una fascia. io sono la sua Ilary Baudo, l’ho inventato io!”, ha concluso la professionista romana.