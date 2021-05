Gilles Rocca cancella tutto: gesto contro L’Isola dei Famosi e frecciata a Zorzi? (FOTO)

La scelta inattesa di Gilles Rocca

Nonostante la sua uscita dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca continua a far parlare di sé. Infatti, una volta che si è riappropriato del suo smartphone, l’attore romano ha fatto una scelta che ha lasciato tutti senza parole. Un drastico gesto che può avere due chiavi di lettura. Nello specifico, l’ex naufrago ha cancellato gli scatti dell’Isola dal suo account Instagram.

I follower più attenti hanno notato questo particolare, a distanza di un paio di giorni dal suo addio al reality show di Canale 5 non si vedono più le foto che lo ritraggono in Honduras. Per quale motivo? In compenso il regista ha scritto un lungo post dove parla dei chili persi, e contiene anche una frecciatina velenosa nei confronti di Tommaso Zorzi.

Gilles Rocca cancella tutte le foto de L’Isola dei Famosi 15

Non ci sono più gli scatti di Gilles Rocca sull’Isola dei Famosi 2021, ma c’è ancora il messaggio che ha condiviso prima della partenza in Honduras. Un lungo messaggio in cui l’attore romano si preparava a questa nuova avventura. Una circostanza che con molta probabilità lui immaginava diversamente.

Nel post in questione, condiviso sette giorni prima dell’arrivo in Palapa, l’ex naufrago diceva di essere molto curioso di scoprire i suoi limiti sia fisici sia mentali. La cosa certa è che lui non può stare lontano dalla sua storica fidanzata Miriam. Infatti, proprio la mancanza della donna che ama è stata una delle cause del suo malessere in spiaggia.

Lo sfogo su Instagram e la frecciata a Zorzi

Inoltre, Gilles Rocca ha condiviso un lunghissimo post contenente uno sfogo in cui si è difeso da accuse e critiche che, con molta probabilità, l’ex naufrago avrà letto sui vari social network. L’attore romano ha asserito che a L’Isola dei Famosi 15 ha mostrato tutte le sue fragilità. Ma anche di essersi difeso dalle accuse di essere aggressivo con le donne, ma pure di essere troppo emotivo, ed esagerato con Miriam, la sua fidanzata.

Nel contenuto non ha parlato degli scatti eliminati su Instagram, ma ha lanciato una frecciatina velenosa a Tommaso Zorzi. “Non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere, basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato. Vi sembra bello questo? Sapete quanta gente per colpa di questi atteggiamenti si è tolta la vita?!”, ha scritto il regista. Ecco il post in questione: