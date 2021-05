Isola dei famosi, Fariba si ustiona durante la prova del fuoco, paura in studio, Ilary costretta a interrompere (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Fariba si è trovata a sostenere la tanto temuta prova del fuoco contro Roberto Ciufoli. Il premio in palio per il vincitore era l’esenzione dalla nomination.

Ad ogni modo, la Tehrani era così ostinata a vincere al punto che è andata oltre i propri limiti superando un record estremo. La donna, infatti, è riuscita ad oltrepassare i 5 minuti, cosa mai accaduta prima d’ora. La situazione è divenuta preoccupante al punto che Ilary Blasi è stata costretta a interrompere tutto.

La prova del fuoco di Fariba

Fariba Tehrani sta mostrando di essere una vera guerriera e la dimostrazione lampante è avvenuta a seguito della prova del fuoco verificatasi durante la puntata di ieri dell’Isola dei famosi. La mamma di Giulia Salemi e Roberto Ciufoli si sono sfidati a tale prova e il perdente sarebbe finito subito in nomination contro altri naufraghi. La prima a sostenere la sfida è stata Fariba. Dopo essersi adeguatamente bagnata con acqua fredda, la donna si è accinta alla postazione.

La Tegrani è riuscita a superare il record restando oltre 5 minuti ferma dinanzi la fiamma ardente. Ad un certo punto, la sua espressione è divenuta eccessivamente sofferente, al punto da generare una certa preoccupazione in studio. Sia la conduttrice, sia l’inviato Massimiliano Rosolino, hanno cominciato ad esortare la naufraga a non andare troppo oltre e a fermarsi. Lei, però, ha continuato a scuotere la testa e non si è mossa dalla sua postazione.

Ilary interrompe la sfida notando le ustioni

Massimiliano, però, ha notato che il ventre della donna fosse diventato troppo rosso, per tale motivo, ha ritenuto opportuno interrompere la sfida. Ilary Blasi, infatti, ha chiesto ai membri della produzione di fermare la prova del fuoco e liberare Fariba dalla morsa ardente. Subito dopo la protagonista si è andata a sciacquare ed ha detto che sarebbe stata disposta a bruciare pur di rendere sua figlia Giulia orgogliosa di lei.

Quest’ultima, che era presente in studio, non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la preoccupazione e la commozione per le parole di sua mamma. Ad ogni modo, dato che anche Roberto ha raggiunto lo stesso record, si è deciso di salvare entrambi dalla nomination. Dopo un po’ di minuti, Fariba ha continuato a sciacquarsi il corpo insofferente e la conduttrice ha notato che fatto presente alla donna che si fosse ustionata. (Clicca qui per il video)