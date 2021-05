Il Paradiso delle signore spoiler 14 maggio: brutte notizie per Marta e Vittorio, Gloria fa una confessione

Gli spoiler della puntata del 14 maggio del Paradiso delle signore rivelano che l’equilibrio che si è stabilito tra Marta e Vittorio potrebbe essere irrimediabilmente compromesso da un evento inatteso. Per quanto riguarda Rocco e Maria, invece, i due sono pronti ad annunciare il loro fidanzamento anche in Sicilia.

Gloria, dal canto suo, si avvicinerà sempre di più a Stefania. La donna, però, non rivelerà alla ragazza quale sia la sua vera identità. Tuttavia, durante la puntata, vedremo che la dama si aprirà molto con Armando e farà delle confessioni.

Spoiler 14 maggio: Maria e Rocco annunciano il matrimonio

Nella puntata del 14 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Rocco e Maria saranno pronti a parlare del loro amore a tutti. I due hanno intenzione di sposarsi, per tale ragione, diventerà opportuno andare anche in Sicilia per fare il grande annuncio. Considerando che la situazione è davvero seria, Giuseppe esorterà il giovane Amato a telefonare anche al padre della sua futura consorte per annunciare il lieto evento. Gabriella e Salvatore, invece, avranno un confronto abbastanza interessante.

La signora Bergamini andrà dal suo ex fidanzato e gli racconterà le intenzioni di Cosimo di lasciare Milano per sempre e rifarsi una vita altrove. Questa informazione turberà moltissimo il ragazzo, il quale non riuscirà a capacitarsi di dover vivere senza la stilista. Ludovica, intanto, sarà sempre più disperata per Marcello. La Brancia confesserà a Cosimo di essere disposta a qualunque cosa pur di farlo uscire da galera.

Brutto presagio per Marta e Vittorio al Paradiso delle signore

Tra Gloria e Stefania, invece, si verrà a creare una sintonia molto forte. Malgrado il rapporto sia maturato e diventato abbastanza importante, la donna nasconderà molti segreti sul suo passato alla fanciulla. La sintonia tra le due, inoltre, verrà consolidata anche in occasione di una cena a casa della ragazze. Nel corso della puntata del 14 maggio, però, vedremo che al Paradiso delle signore verrà proiettato il filmato inerente la campagna pubblicitaria dello shopping center per l’America.

In tale occasione, Gloria si aprirà moltissimo con Armando, in quanto troverà in lui un ottimo confidente. Proprio in quel momento, la protagonista si sbilancerà un po’ di più sul suo passato. Tra Marta e Vittorio, invece, il feeling sembrerà essere tornato quello di una volta. Tuttavia, un evento inaspettato complicherà la situazione tra i due. Un cattivo presagio sarà all’orizzonte.