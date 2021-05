Uomini e Donne, Anna Tedesco si candida per il GF Vip: “Non farò la statuina come Carlotta”

Anna Tedesco vorrebbe fare il GF Vip 6

Da alcune settimane a questa parte Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip sono al lavoro per trovare il cast della sesta edizione che dovrebbe partire il prossimo settembre. Nel frattempo, però, un’ex dama del Trono over di Uomini e Donne si è candidata spontaneamente a partecipare al reality show di Canale 5.

Si tratta di Anna Tedesco che intervistata da Lorenzo Amatulli per Whiteissimo ha detto che nella casa più spiata d’Italia non farebbe la statuina come Carlotta Dell’Isola. “Sì, lo farei, anche se io non ho mai volato alto. Vedrebbero la vera Anna, quella simpatica e altruista. E non sarei una statuina come lo è stata quella di quest’anno, Carlotta di Temptation. Io avrei dato qualcosa in più rispetto a Carlotta. Potevano prendere me al posto di Carlotta. Io mi candido per dare il meglio di me“, ha fatto sapere la donna.

L’ex dama spiega perché ha lasciato Uomini e Donne

Chi segue Uomini e Donne da anni conosce perfettamente il percorso di Anna Tedesco all’interno del dating show di Maria De Filippi. L’ex dama del Trono over ha più volte partecipato ricevendo anche tantissime critiche dall’opinionista Gianni Sperti. Ma per quale motivo ha lasciato il programma? A svelarlo è stata lei stesso come riporta il portale Blogtivvu.

“Io sono andata via per due volte perché Gianni mi diceva delle cose assurde. Ho subìto fino a non farcela più e dietro le quinte ho mandato a quel paese Gianni. Sono tornata per un confronto con Giorgio Manetti e in quell’occasione Tina Cipollari mi ha invitata a non andare via per non darla vinta a lui che rideva. Gianni non chiederà mai scusa nemmeno dopo avermi chiamata amica di letto. Loro hanno anche rovinato la mia frequentazione con Nino Castanotto per cui ci sono stata male”, ha detto la donna.

Anna Tedesco punta il dito contro Gianni Sperti

Ma lo sfogo di Anna Tedesco su Uomini e Donne non è terminato qui. L’ex dama del Trono over ha fatto sapere di aver letto che Gianni Sperti ha scritto che non la stima, ma questo si sapeva. Secondo lei l’opinionista non stima a prescindere le donne.

“Anni che bullizza i partecipanti nella trasmissione e lo abbiamo visto tutti. Quindi che lui ora scrive questa cosa non è una novità; a me non me ne può fregar di meno. Io la stima la preferisco da persone intelligenti, lui non è l’uomo che deve parlare di rispetto e di stima. Gianni a me quello che tu dici mi scivola addosso. Facile parlare dall’altra parte, io vivo lo stesso“, ha concluso la Tedesco. Arriverà la replica del diretto interessato?