Giulia Salemi contro Ilary Blasi all’Isola dei famosi: “A lei non l’hanno punita” (FOTO)

Giulia Salemi continua a commentare le dinamiche che si verificano all’Isola dei famosi e nel mirino, stavolta, ci è finita Ilary Blasi. L’influencer non ha affatto gradito la punizione che ha ricevuto sua madre Fariba per aver fatto uno spoiler involontario.

La donna, infatti, è stata l’unica a non poter mangiare e questo è stato reputato da molti come una scelta davvero disumana. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto e cosa ha detto l’ex gieffina.

Il tweet al veleno di Giulia Salemi contro Ilary Blasi

Durante la puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Giulia Salemi ha pubblicato dei tweet al veleno contro il programma e contro Ilary Blasi. Tutto è cominciato nel momenti in cui la conduttrice ha chiamato Fariba in disparte e l’ha redarguita per aver spoilerato agli altri naufraghi l’esistenza di un’isola segreta. La protagonista è stata mandata subito in nomination. Inoltre, a causa di un infortunio, non ha potuto cimentarsi nella prova ricompensa.

Per tale motivo, la donna è stata l’unica a non mangiare assolutamente nulla durante tutta la puntata. Dinanzi tali comportamenti, sua figlia Giulia è insorta sui social ed ha sbottato contro la produzione, ancora una volta. La ragazza, infatti, ha pubblicato il video di quando la conduttrice ha svelato involontariamente l’esistenza di Playa Imboscatissima ai vari naufraghi. (Continua dopo il post)

La mancanza di umanità all’Isola dei famosi

A tal proposito, Giulia Salemi ha alluso al fatto che, per quell’errore, Ilary Blasi non è stata punita, mentre sua madre si. Il tweet ha raggiunto in pochissimo tempo molti consenti e parecchie persone si sono trovate d’accordo con lei. In seguito, poi, Fariba non ha potuto mangiare nulla per un infortunio e Giulia ha sbottato dicendo che, in primis dovrebbe essere adoperata l’umanità.

Secondo il suo punto di vista, infatti, le regole del gioco vanno seguite, tuttavia, in alcuni casi potrebbero anche farsi delle eccezioni considerando lo stato debilitato di quasi tutti i naufraghi. Nella puntata di ieri, infatti, è stato svelato quanto sono dimagriti tutti i concorrenti da quando sono andati sull’isola. Mamma Fariba ha perso ben 9 kg. Si tratta di un risultato piuttosto consistente considerando che il suo peso fosse già abbastanza basso prima di prendere parte a questa avventura. La protagonista, infatti, pesava 55 kg e, a distanza di diverse settimane, è arrivata a pesare 46 kg.