Uomini e Donne, anticipazioni del 24 maggio: la scelta di Giacomo

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, lunedì 24 maggio 2021 riparte l’ultima settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Infatti venerdì 28 maggio su Canale 5 andrò in onda l’ultima puntata stagionale. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News dicono che nel corso del primo appuntamento il pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo di vedere la fatidica scelta finale di Giacomo Czerny.

Il 25enne, dopo aver portato avanti il suo percorso per circa tre mesi, al centro dello studio farà una comunicazione. Ovvero dicendo a tutti i presenti e alla diretta interessata il nome della corteggiatrice con la quale intende una relazione sentimentale lontano dalle telecamere. Andiamo a vedere cosa assisteremo più tardi dopo la soap opera iberica Una Vita.

La scelta di Giacomo Czerny

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, ma registrata il 19, svelano che il tronista Giacomo Czerny sarà protagonista dell’intero appuntamento. Infatti, la padrona di casa Maria De Filippi mostrerà le ultime esterne che ha avuto modo di fare con Carolina e Martina.

Sono quest’ultime, infatti, le due spasimanti che in questo lungo arco i tempo sono state in grado di far breccia nel cuore del bel 25enne. Alla fine, però, il Czerny dirà che in questo ultimo periodo si è reso conto che il suo cuore batteva più forte nei confronti di Martina Grado, che sarà la sua scelta finale.

La brutta reazione di Carolina e gli ospiti in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne, dicono anche che Giacomo e Martina Grado. Quindi, dopo il si da parte di quest’ultima lasceranno andare ad un ballo sotto una pioggia di petali rossi, e ovviamente ci saranno una serie di baci e carezze. Oggi pomeriggio, durante la scelta di Giacomo in studio saranno presenti anche Massimiliano Mollicone e Vanessa e Samantha Curcio con Alessio.

I due ex tronisti sono stati chiamati dal 25enne, che li ha voluti al suo fianco in studio per la fine del suo percorso sentimentale all’interno del Trono classico di U&D. Ovviamente l’altra corteggiatrice, Carolina, avrà una grande delusione per via del rifiuto da parte del tronista.