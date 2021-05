Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: colpo di scena per Sara e Mauro?

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, giovedì 27 maggio, assisteremo alla penultima messa in onda di questa stagione del talk show di Maria De Filippi. In tale occasione continueremo ad assistere alle dinamiche che vedono coinvolti gli esponenti del trono over.

Dopo aver parlato a lungo di Gemma e di Armando nella scorsa puntata, quest’oggi ci si soffermerà su altri protagonisti. Tra di loro saranno chiamati in causa anche Sara e Mauro, i quali sembrano essere davvero parecchio in sintonia tra loro.

Anticipazioni Uomini e Donne: nasce una storia

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di Armando. La precedente messa in onda si è conclusa con il cavaliere seduto al centro dello studio insieme ad altre due dame. Le conoscenze tra loro stanno andando abbastanza bene, ma Incarnato non se la sente ancora di scegliere di conoscerne solo una. Anche nella puntata odierna, Gianni non potrà fare a meno di continuare ad attaccare il napoletano.

Decisamente più pacifico, invece, sarà il confronto tra Sara e Mauro. I due si stanno frequentando da alcune settimane e, inaspettatamente, le cose stanno andando a gonfie vele. Entrambi si sentono profondamente in sintonia al punto che potrebbero anche dare luogo ad un colpo di scena uscendo dalla trasmissione insieme. L’arrivo dell’estate e la conseguente pausa della trasmissione saranno elementi che forgeranno sicuramente il loro rapporto.

Nella puntata odierna: delusioni e ripensamenti

Per quanto riguarda Isabella, invece, anche nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Gemma continuerà ad intromettersi nelle sue conoscenze. La dama sta riscuotendo un certo successo con gli uomini, cosa che non sta andando molto a genio alla dama torinese. Altra situazione da scandagliare è quella che vede protagonisti Elisabetta e Luca. La dama sta conoscendo un nuovo cavaliere, tuttavia, la presenza di Luca sembra essere una costante nella sua mente e nel suo cuore.

Nella messa in onda in questione, dunque, vedremo se tra i due ci siano stati degli sviluppi in positivo o se, finalmente, avranno deciso di metterci un punto definitivo. La stagione che si sta per concludere terminerà con un nulla di fatto anche per Biagio che, dopo l’interruzione della conoscenza con Sara, non sembra essere riuscito a costruire rapporti solidi con nessuna delle dame presenti in studio.