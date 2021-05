Isola dei Famosi, Vera Gemma vestita trasparente: la furia del baby fidanzato Jedà

Isola dei Famosi: puntata scoppiettante quella di lunedì

In occasione della 19esima puntata de L’Isola dei Famosi in onda lunedì sera su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a numerosi colpi di scena sia in Honduras che a Cologno Monzese. Un appuntamento che ha decretato la proclamazione del secondo finalista, Ignazio Moser, dopo l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, inoltre, si è sacrificata per il gruppo facendosi rasare a zero sia la testa che la barba. Il motivo? Per ottenere un chilogrammo di pasta al giorno per l’intera settimana. Ma il bello è avvenuto nello studio del reality show condotto da Ilary Blasi. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Vera Gemma fa innervosire il suo fidanzato Jedà

Ma stando a quanto riportato da Novella 2000, la rivista diretta da Riccardo Signoretti, il momento clou di tutta la puntata è stato l’ingresso nello studio de L’Isola dei Famosi 2021 dell’ex naufraga Vera Gemma e tutto ciò che ne è seguito. Infatti, l’attrice romana si è presentata davanti alla conduttrice, opinionisti e pubblico con un vestitino in pailettes con uno spacco esagerato e che mostrava tutte le sue forme.

Una sorta di Barbie super-provocante che ha scatenato una serie di polemiche, ma anche apprezzamenti. L’abito, però, non sarebbe piaciuto al baby-fidanzato, Jedà, il quale non fatto nulla per nascondere tutto il suo disappunto. Infatti, per l’intera puntata del programma di Canale 5 il giovane produttore musicale non ha proferito parola. Chissà cosa sarà accaduto dopo a telecamere spente.

Ilary Blasi annuncia che Jeda parteciperà al GF Vip 6

Qualche settimana fa, Ilary Blasi ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi ha fatto uno spoiler inatteso sul reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Come l’avrà presa quest’ultimo?

“Jeda lo troveremo al Grande Fratello Vip, sono contenta. Nella vita ci vuole anche fortuna e coincidenza. E’ strana la sua storia… conosce Vera tramite i social. Lui si occupava del figlio mentre lei era via, è un ragazzo così giovane che si prende questo impegno, sono contenta di avergli dato questa opportunità e spero che possa giocarsela bene. Il vero naufrago de L’Isola è lui. All’ultima puntata potremmo dargli una fascia. io sono la sua Ilary Baudo, l’ho inventato io!”, ha concluso la conduttrice romana.