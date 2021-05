Oroscopo 28 maggio 2021: Gemelli coraggiosi, soddisfazioni per Acquario

Le previsioni dell‘Oroscopo del 28 maggio 2021 denotano un periodo molto soddisfacente per Acquario. Gli Scorpione, invece, sono propositivi e i Gemelli non devono perdersi di coraggio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potrebbe sorgere qualche problema nella gestione dei rapporti di coppia o familiari. Cercate di essere cauti e, soprattutto, di non dire cose delle quali potreste pentirvi molto facilmente. Sul lavoro ci vuole una maggiore attenzione, nell’ultimo periodo siete stati piuttosto distratti.

Toro. In campo professionale ci sono un po’ di cose a cui badare e da rivedere. Forse avete preso delle scelte un po’ affrettate su alcuni argomenti, pertanto, meglio rivedere la situazione prima di perseverare negli errori. Sul fronte dei sentimenti, invece, tra oggi e domani vi sentite un po’ freddi.

Gemelli. L’Oroscopo del 28 maggio 2021 vi esorta a non perdervi d’animo. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni per quanto riguarda i sentimenti, pertanto, occhi ben aperti. Un nuovo progetto professionale, inoltre, potrebbe tenervi particolarmente impegnati tra non molto.

Cancro. Con l’arrivo dell’estate la vostra situazione professionale vivrà uno sblocco. Se fino a questo momento avete vissuto un po’ nel buio, una luce illuminerà il vostro cammino. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, riuscirete a trovare una splendida intesa con il partner.

Leone. Nel corso della giornata odierna potreste sentirvi un po’ troppo abbattuti. Il vostro stato d’animo non sarà certamente dei migliori. Questo potrebbe portare a qualche discussione in campo sentimentale. Anche sul lavoro fareste bene a comportarvi in modo musurato.

Vergine. La Luna vi sorride in questo week-end. Cercate di sfruttare questi giorni per stare di più con le persone care. Se, invece, avete necessità di lavorare, cercate di relegare alla mattina le faccende più complesse in modo da avere i pomeriggi un po’ più liberi.

Previsioni 28 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I rapporti di coppia oggi potrebbero subire una piccola battuta d’arresto. Per quanto riguarda le coppie in crisi, esse potrebbero avere più problemi del solito nel confrontarsi e generare uno scambio di opinioni costruttivo. Sul lavoro, invece, ci vuole più attenzione e minuzia nei particolari.

Scorpione. In questo periodo siete particolarmente carichi ed euforici. L’Oroscopo del 28 maggio 2021 vi esorta a non perdere l’entusiasmo, anzi, riversatelo in tutto quello in cui vi cimenterete. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, in questo periodo sono favoriti i liberi professionisti.

Sagittario. Le coppie in crisi avranno l’opportunità di rimarginare le ferite. Se, invece, siete single, allora è opportuno guardarsi attorno. Questo è un periodo molto positivo sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, vi sentite troppo nell’occhio del ciclone.

Capricorno. La Luna nel segno vi aiuterà, sicuramente, a coronare la maggior parte dei vostri sogni. Se alcuni di essi vi sembrano irraggiungibili è solo perché non ci credete abbastanza. Ricordate che nella vita è opportuno rischiare e lottare fino alla fine per la propria felicità.

Acquario. Professionalmente stanno per arrivare delle belle soddisfazioni. Cercate di non gridare “gatto” almeno fino a quando non ce l’avrete davvero nel “sacco”. Ad ogni modo, il periodo è estremamente positivo sotto questo punto di vista. Anche in amore vi sentite particolarmente appagati.

Pesci. Uscite da un periodo non propriamente roseo, pertanto, adesso potreste sentirvi un po’ demotivati. Ad ogni modo, a partire dai primi del prossimo mese ci sarà una bella risalita della cresta dell’onda, non abbattetevi e continuate ad inseguire i vostri obiettivi.