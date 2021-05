Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò pronte a sbarcare in Rai? Il programma a cui potrebbero partecipare (FOTO)

Ottime notizie per Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, che presto potrebbero prendere parte ad un programma insieme. Il Grande Fratello è, sicuramente, un ottimo trampolino di lancio per alcuni protagonisti e un’occasione di riscatto e rivalsa per altri.

Dopo la loro partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini, infatti, pare che ci siano delle grandi novità in arrivo. Scopriamo nel dettaglio quali sono le voci che circolano tra i corridoi di Viale Mazzini in questo periodo.

I rumors su Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò

Ultime voci provenienti dalla Rai rivelano che Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò potrebbero prendere parte allo stesso programma nel prossimo autunno. La trasmissione in questione è Tale e quale show. Il format condotto da Carlo Conti è caratterizzato da alcuni concorrenti vip, i quali decidono di mettersi in gioco per imitare dei cantanti. I più somiglianti, sia dal punto di vista vocale sia estetico, vanno avanti nella competizione. Ebbene, pare proprio che le due dame provenienti dal GF Vip 5 siano in lizza alla classifica dei partecipanti.

Entrambe potrebbero essere delle ottime concorrenti in quanto particolarmente avvezze al mondo del canto. La Orlando è una cantante professionista, sta di fatto che ha scritto anche numerosi brani, tra cui l’ultimo, che si è rivelato un gran successo, Babilonia. Quella di Rosalinda, invece, è più una passione. Sin da quando era piccola, infatti, la dama ha avuto una certa attitudine e propensione a questa disciplina. (Continua dopo la foto)

Grosso fermento a Tale e quale show

Partecipare a Tale e quale show, dunque, potrebbe rappresentare un’ottima opportunità sia per Rosalinda Cannavò sia per Stefania Orlando. Almeno per il momento, però, le due protagoniste non hanno commentato la vicenda. Non sono arrivate né conferme, ma neppure smentite in merito, e questo ci fa sicuramente ben sperare. Per quanto riguarda i vertici Rai, invece, anche lì le trattative sono blindatissime, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se trapeleranno altre informazioni.

Ad ogni modo, ad aver sfoderato delle doti durante la sua permanenza al GF Vip è stato anche Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo si è rivelato essere un grande imitatore. Con il canto non se la cava molto bene, ma con l’imitazione è decisamente avanti, pertanto, anche lui potrebbe riuscire a cavarsela abbastanza bene in un talent show come quello condotto da Carlo Conti.