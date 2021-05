L’ex di Brosio confessa: “Chiunque va in tv dalla D’Urso viene pagato, è un lavoro” (VIDEO)

Maria Laura De Vitis al centro delle polemiche

Dopo circa un anno la relazione sentimentale tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio è giunta al capolinea. Qualche settimana fa il giornalista e la ragazza hanno condiviso una Storia su Instagram con cui hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore.

Entrambi hanno detto di essere rimasti in ottimi rapporti. Sui social la giovane è stata aspramente criticata per una parte dell’intervista rilasciata al portale FanPage dove ha riferito che una delle parti belle della sua storia con Brosio è l’essere stata in televisione.

Le dichiarazion a Fanpage

Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio, per le dichiarazioni riportate qui sotto è stata criticata pesantemente dai cosiddetti leoni da tastiera. “Quando è entrato nella Casa del GF Vip non mi aspettavo di essere tirata dentro tutto questo. Fare tv mi piace ma avrei preferito farla non come “fidanzata di”. Adesso punto a una mia carriera indipendente ma non ho mai voluto sfruttare Paolo. Semplicemente, non mi aspettavo quello che è accaduto. C’è stato del bello e del brutto. Il bello: sono andata in tv, adesso il mio volto è più conosciuto e ne sono uscita bene. Il brutto: avere dovuto fare i conti con gli hater. Con Paolo li abbiamo denunciati”. (Continua dopo il video)

Maria Laura De Vitis vuota il sacco: “Tutti veniamo pagati in tv”

Recentemente Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio ha svelato un particolare che riguarda le trasmissioni televisive che conduce Barbara D’Urso, in poche parole la bella toscana ha riferito che ogni volta che era ospite veniva pagata.

“A Live Non è la D’Urso ho detto che non mi interessava la popolarità? Forse intendevo che non mi interessava fare in tv in quel modo, parlando della mia vita privata. Che mi sarebbe piaciuto fare tv l’ho sempre detto. Non mi piace dover rendere conto di ciò che faccio a casa mia. Se ho ricevuto compensi per le mie ospitate? Certo, chiunque va in televisione dalla D’Urso viene pagato. Andare in televisione è un lavoro”, ha concluso la ragazza.