Rosa Pettorra incinta? La segnalazione: “Fonte certa, è di quattro mesi” (FOTO)

Da diverso tempo sta circolando sul web la notizia secondo cui Rosa Perrotta possa essere incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne è finita in più occasioni al centro dei gossip per vicende inerenti la sua vita privata.

Dopo la crisi con il suo compagno Pietro e i vari rumors su ipotetiche gravidanze, adesso pare che il pettegolezzo abbia un fondo di verità. Scopriamo nel dettaglio quello che è emerso.

I gossip su Rosa Perrotta

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano è apparsa una segnalazione di un utente il quale ha dichiarato di essere a conoscenza di notizie alquanto certe su un’ex tronista di Uomini e Donne. La persona in questione è Rosa Perrotta e secondo questo gossip pare che la protagonista sia incinta. Un po’ di mesi fa, la vita della dama è stata stravolta da una crisi con il compagno Pietro Tartaglione. Lei stessa si è sfogata sul web in più occasioni rivelando di trovarsi in un periodo parecchio complesso.

Assistere al disfacimento della propria famiglia è, sicuramente, un evento molto doloroso. Ad ogni modo, con il passare del tempo, pare che i due siano riusciti a trovare un punto d’incontro, pertanto, hanno fatto la pace. Adesso vivono serenamente insieme a loro figlio Domenico. Proprio quando la situazione è rientrata nei ranghi è sopraggiunta la notizia di un’ipotetica gravidanza.

L’ex dama di Uomini e Donne è incinta?

Un utente, infatti, ha detto di essere a conoscenza del fatto che Rosa Perrotta sia incinta. La fonte in questione ha dichiarato di essere alquanto certa. Dalla segnalazione si è sono evinti anche i mesi di gravidanza dell’ex tronista di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, infatti, pare che Rosa sia incinta di 4 mesi. Tuttavia, almeno per il momento non è sopraggiunta una notizia ufficiale. (Continua dopo la foto)

La diretta interessata e il suo compagno non si sono ancora sbilanciati in merito alla vicenda. Anche dalle foto presenti sui rispettivi profili Instagram non è facile dedurre se la donna stia cominciando a crescere la pancia. Nella maggior parte degli scatti, infatti, Rosa indossa abiti piuttosto larghi. Anche questo dettaglio sta contribuendo ad aumentare sempre di più i sospetti che stia cercando di nascondere, almeno per il momento, la notizia. Non ci resta che attendere per saperne di più.