Isola dei Famosi, anticipazioni ultima puntata: colpi di scena per tutti i nafraghi

La finalissima della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi

Questa sera, lunedì 7 giugno 2021 su Canale 5 va in onda la tanto attesa finalissima della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.

Ovviamente a commentare le fasi finali della trasmissione e a proclamare il vincitore ci sarà la conduttrice romana Ilary Blasi, gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi e l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino.

Ultime prove e televoti prima della proclamazione de L’Isola dei Famosi 15

Dopo quasi tre mesi di esperienza in Honduras, i sei naufraghi rimasti in gioco, ossia Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Valentina Persia, in questa ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 saranno pronti a sfidarsi. Ovviamente i concorrenti potranno contare della presenza dell’ex campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino.

Più tardi il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere le ultime prove e in un’ultima serie di televoti flash. Questi alla fine decreteranno il vincitore. Al termine della finalissima, per la prima volta nella storia del reality show realizzata a Playa Palapa per via della pandemia, solo uno tra loro si aggiudicherà i cento mila euro, di cui il 50% saranno donati in beneficenza. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset.

Sorprese da parte di amici, familiari e parenti dei sei naufraghi

L’ultimo appuntamento stagionale de L’Isola dei Famosi sarà caratterizzato da inattese sorprese dedicate ai sei finalisti. Infatti, fidanzati e parenti sono pronti a sostenere i loro cari sia dallo studio del reality show, ma anche direttamente dall’Honduras.

Infatti, qualche giorno fa la modella argentina Cecilia Rodriguez e l’influencer Arianna Cirrincione, fidanzate di Ignazio Moser e di Andrea Cerioli. Queste ultime saranno protagoniste di una sfida per poter riabbracciare e rivedere la persona che amano. Ma sarà presente anche Daniele Paciello, fratello dello Youtuber napoletano Awed. Mentre al fianco di Ilary Blasi e dei tre opinionisti saranno presenti anche gli ex naufraghi che hanno fatto parte della 15esima stagione. Chi riuscirà a vincere? Per scoprirlo bisogna attendere tutta la puntata di stasera.