AresGate, Alberto Tarallo parla di una setta: “Qualcuno dietro a Rosalinda, sporca storia” (VIDEO)

Alberto Tarallo ospite a Non è l’Arena

Domenica sera il produttore Alberto Tarallo è tornato nuovamente da Massimo Giletti a Non è L’Arena per parlare dell’Aresgate. L’uomo ha smentito per l’ennesima volta tutte le accuse di Rosalinda Cannavò, ma in questo caso ha fatto delle insinuazioni molto chiare. Stando all’ex proprietario dell’Ares Film, dietro alla 28enne siciliana potrebbe esserci qualcuno, lui ha parlato anche di una possibile setta.

“Tutti mi dicono che devo distruggerla, ma io non riesco ad odiarla. Le ho voluto troppo bene per farle questo. La verità è che io ho delle idee molto precise. Adua è una ragazza molto fragile. Io credo che lei sia entrata in un gioco più grande di lei. Credo che lei non si sia resa conto del male che mi ha fatto ed ha fatto anche a Teo. Perché credo che Teo si stia rivoltando nella tomba in questo momento. A lei abbiamo dato solo amore e basta. Forse le hanno detto qualcosa. Qualcuno ha addirittura detto che io e Teo non stavamo più insieme. Volevano rubarmi la storia d’amore più grande della mia vita, quello che mi rimane. Teo mi ha amato fino all’ultimo istante e chi ci conosce la sa benissimo”, ha dichiarato Tarallo a La7.

L’ex produttore parla di nuovo della Cannavò

Intervistato da Massimo Giletti a Non è l’Arena, Alberto Tarallo ha detto anche che non sa cosa è successo quando Rosalinda Cannavò, all’epoca Adua Del Vesco si è allontanata da Zagarolo. Non è ha conoscenza di chi abbia frequentato e visto.

“Più che sospetti io ho delle certezze, con dei fatti veri. Mi auguro che lei parli e racconti la verità. C’è qualcuno dietro. Questa è una sporca storia di soldi, una sporca storia, e forse dietro c’è una setta, ma non eravamo certamente noi”, ha concluso l’ex produttore. E se quest’ultimo da mesi racconta mezze verità, i diretti interessai come Gabriel Garko, Morra e la stessa Rosalinda non hanno detto più nulla.

Tarallo parla della violenza subìta da Rosalinda

Alberto Tarallo parlando con Massimo Giletti a Non è l’Arena ha parlato anche sulla violenza subìta da Rosalinda Cannavò. “Al GF Vip ha parlato di un familiare. A noi ha raccontato una cosa diversa. Ci disse che era stata invitata da un amico di scuola. Non l’ha raccontato solo a me, ma ad altra gente e lì c’era anche il padre. Io e Teo abbiamo pianto quando abbiamo saputo. Però è una storia diversa rispetto a quella emersa al Grande Fratello”, ha concluso l’uomo.