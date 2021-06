Ilary Blasi senza parole per Massimiliano Rosolino: “L’abbiamo sbugiardato!”

Ilary Blasi smaschera l’inviato Massimiliano Rosolino

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 che ha decretato la vittoria dello Youtuber napoletano Awed. Ilary Blasi, in attesa di tornare la prossima primavera con un’edizione totalmente rinnovata, ha voluto ironizzare un po’ con il suo inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, ex campione olimpionico di nuoto.

A quanto pare quest’ultimo ha mandato un mazzo di fiori ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e non solo. Infatti, credendo di essere l’unica destinataria di quel pensiero, la padrona di casa del reality show Mediaset è rimasta senza parole dicendo: “Pensavo di essere l’unica, invece li ha mandati a tutti. L’abbiamo sbugiardato in diretta”.

Lo sportivo ha inviato un mazzo di fiori a tutte le donne del reality show

Prima che la conduttrice romana Ilary Blasi facesse la battuta sui fiori a Massimiliano Rosolino, l’opinionista emiliana Iva Zanicchi lo ha elogiato davanti a tutti. “Vorrei salutarlo con grande affetto. E’ un gran signore. Sei meraviglioso. Mi hai mandato dei fiori, sei un amore”, ha detto L’aquila di Ligonchio rivolgendosi al campione olimpionico di nuoto.

A quel punto quest’ultimo ha accennato un sorriso prima di essere sbugiardato in diretta dalla padrona di casa Ilary ed Elettra Lamborghini, le quali hanno detto che anche loro hanno ricevuto dei fiori. La cantante bolognese ha preso di nuovo la parola e in modo scherzosa ha detto: “Tu, Ilary, ne hai ricevuti troppi”.

Il botta e risposta ironico tra Massimiliano, Elettra e Ilary

Ma è stata l’opinionista emiliana Elettra Lamborghini ad aver lasciato a bocca aperta l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino. “Non l’ho aperto”, ha detto la ricca ereditiera riferendosi al biglietto insieme al mazzo di fiori ricevuto dallo sportivo. A quel punto è intervenuta la conduttrice Ilary Blasi che ha continuato ad ironizzare dicendo: “Massimiliano ha fatto copia e incolla!”.

Ma il diretto interessato ha precisato prima di concludere il botta e risposta a distanza di averli fatti personalizzati. A quanto pare il trio di opinionisti e l’inviato non saranno confermati per la 16esima edizione de L’Isola dei famosi visto che è stata annunciata una totale rivoluzione. L’unica cosa certa, al momento, è la presenza della moglie di Francesco Totti.