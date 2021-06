Belen Rodriguez, l’ex di Antonino Spinalbese svela perché ha deciso di parlare solo ora: “Dovevo tutelarmi” (FOTO)

In questi giorni l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, attuale compagno di Belen Rodriguez, è tornata alla carica attaccando la showgirl. Nel corso di un’intervista, infatti, Chiara ha deciso di rompere il silenzio raccontando dei dettagli inerenti una telefonata intercorsa tra lei e la Rodriguez.

In molti l’hanno accusata di aver tirato in ballo la vicenda solo ora per ragioni di visibilità. A quanto pare, però, la verità non sembra essere questa. La ragazza in questione ha deciso di intervenire e di fare un po’ di chiarezza.

L’intervento dell’ex di Antonino su Belen Rodriguez

L’ex fidanzata di Antonino Spinalbese è intervenuta sui social per spiegare i motivi che l’hanno spinta a rilasciare quell’intervista contro Belen Rodriguez. In tale occasione, la donna ha rivelato di aver ricevuto una telefonata alquanto inopportuna da parte della showgirl qualche tempo fa. Il contenuto della conversazione era volto a “tappare la bocca” della dama su alcune vicende private che riguardavano la fine della storia con Antonino. La protagonista ha definito il comportamento della Rodriguez alquanto scortese.

Dopo aver rilasciato quest’intervista, però, in molti si sono scagliati contro la donna accusandola di essere solo alla ricerca di visibilità. A tal proposito, allora, è stato necessario un chiarimento. Chiara, infatti, ha spiegato che se ha taciuto per tutto questo tempo è proprio perché non aveva nessuna intenzione di finire in copertina. Per mesi ha avuto l’opportunità di far parlare di sé, tuttavia, ha preferito restare in disparte. (Continua dopo la foto)

La specifica sulla storia con Spinalbese

Il motivo del suo silenzio è risieduto in una forma di tutela. Chiara temeva che parlando avrebbe potuto sollevare delle polemiche e ci sarebbero potute essere delle cose travisate. Adesso, però, ha deciso di venire allo scoperto in quanto desidera mettere un punto a tutta questa vicenda. In questa occasione, però, l’ex di Antonino non ha voluto parlare di Belen Rodriguez, bensì della sua storia d’amore passata.

A tal riguardo, ha detto di aver vissuto momenti molto belli con il suo ex compagno. Tuttavia, le loro strade si sono separate. Lui non è affatto l’uomo cattivo, che spesso è stato dipinto, così come lei non è per nulla una vittima. La vita è imprevedibile ma, allo stesso tempo, è bella proprio per questo. Dopo questo intervento, Belen non si è ancora pronunciata, non ci resta che attendere per vedere se lo farà.