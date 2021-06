Rosalinda Cannavò si mostra sconvolta: “Ieri è stato terribile”

Rosalinda Cannavò preoccupata per il forte temporale

Lunedì a Milano si è verificato qualcosa di anomalo per questo periodo. Infatti, il capoluogo lombardo è stato colpito da un improvviso temporale che ha preso alla sprovvista tutti i cittadini. Tra questi anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò.

Attraverso il suo account Instagram, la 28enne messinese ai follower ha detto: “A Milano ieri il tempo è stato terribile…Sto arrivando a Napoli e il cielo sembra essere sereno…Speriamo di trovare bel tempo perché ieri a Milano c’è stato un tempo che non vi dico…”. Immediatamente dopo l’attrice ha riferito anche che sembrava di essere al centro di una tempesta in piena regola. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla giovane.

L’ex gieffina messinese infreddolita dentro il treno

Sempre nella medesima Storia su Instagram, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha confessato ai seguaci di sentire molto freddo. Infatti, la fidanzata di Andrea Zenga si trovava all’interno del treno e si è lamentata con le Ferrovie dello Stato per l’eccessiva aria condizionata nei scompartimenti. “Sto morendo di freddo…”, ha esclamato la ragazza.

Per fortuna che quest’ultima è riuscita a risolvere il problema facendosi prestare un maglioncino da una persona che era vicina a lei. “Ho scroccato un maglioncino…Per fortuna che ho sistemato anche questa cosa…”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’attrice siciliana ha poi confessato a tutti coloro che la seguono sul social network di essere molto emozionata perché stava raggiungendo Napoli.

Rosalinda Cannavò a Napoli, il fidanzato Andrea a Osimo

E se Rosalinda Cannavò ha lasciato Milano per raggiungere il capoluogo campano, il fidanzato Andrea Zenga ha approfittato della situazione per andare a Osimo, suo paese natio. L’ex concorrente del Grande fratello ha comunicato a tutti i suoi follower di raggiungere la famiglia e le persone care.

“Visto che Rosalinda non c’è ne approfitto per andare a Osimo per stare vicino alla mia famiglia e ai miei amici…”, ha confessato l’agente immobiliare. la coppia nata all’interno della casa più spiata d’Italia starà lontana solo qualche giorno.