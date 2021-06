Maria De Filippi, il figlio Gabriele Costanzo vittima di un furto: i ladri hanno scassinato l’auto

Brutta disavventura per Gabriele Costanzo

Nelle ultime ore sul web si è diffusa una notizia poco piacevole che riguarda il figlio di Maria De Flippi. A quanto pare, Gabriele Costanzo è stato vittima di un furto. Attraverso il suo account Instagram, il giovane video maker ha denunciato la brutta disavventura.

Con delle Stories, ha voluto condividere con tutti coloro che lo seguono sul suo canale social, gli scatti realizzati da lui stesso dell’auto ritrovata la mattina seguente. Infatti, alcuni malviventi sono riusciti a scassinarla e derubare quello che vi hanno trovato lì dentro. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto al 29enne.

Scassinata la macchina del figlio di Maria De Filippi: il racconto

Nello specifico, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, attraverso le Stories su Instagram ha condiviso delle foto molto particolari. Ovvero delle immagini che mostrano in che stato si torva la sua automobile dopo essere stata preda di alcuni ladri.

Ovviamente si vede il veicolo danneggiato perché dei professionisti del settore sono stati in grado di aprirlo scassinandolo. Dalla foto pubblicata sul noto social network, Gabriele Costanzo ha fatto notare che manca alla macchina manca la parte dello schermo e quella che permette di ascoltare la radio.

Gabriele Costanzo denuncia ai follower cosa gli è accaduto

In poche parole una giornata no per Gabriele Costanzo, che di recente è stato oggetto di intervista della madre adottiva Maria De Filippi. Sulla Storia di Instagram, il giovane video maker oltre allo scatto in questione ha scritto la seguente didascalia: “Il buongiorno si vede dal mattino”. Un sola immagine per mostrare a tutti i suoi follower la disavventura che gli è successa nelle ultime ore.

Il ragazza, che nella vita lavora alla Fascino PGT, ovvero la casa di produzione appartenente alla madre e Mediaset, ha così denunciato un fenomeno che, purtroppo, sta aumentando sempre di più nelle nostre città. Nel frattempo il giovane e i suoi genitori si stanno godendo, la meritata vacanza dopo una stagione televisiva ricca di grandi successi dal punto di vista degli ascolti. Ovviamente i genitori tornerà sul piccolo schermo a partire dal prossimo autunno.