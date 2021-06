Rosaria Cannavò stronca Miryea Stabile: “Si è comportata come una banderuola”

Rosaria Cannavò critica Miryea Stabile

La 115esima edizione de L’Isola dei famosi 2021 si è conclusa lunedì scorso con la vittoria di Awed. A distanza di qualche giorno l’ex naufraga Rosaria Cannavò che è uscita prima della semifinale, ha rilasciato una lunga intervista al noto portale SuperGuida Tv. In quell’occasione la soubrette ha ripercorso alcune tappe della sua esperienza in Honduras, parlando anche di una sua ex compagna d’avventura.

Si tratta della vincitrice de La Pupa e il Secchione, Miryea Stabile. L’ex di Antonio Cassano non sopporta per niente il comportamento altalenante della ragazza, dicendo: “A livello di strategia di gioco si è comportata come una banderuola”. Poi l’ha accusata di inserirsi nelle varie discussioni perché si sentiva protetta dai concorrenti più forti. “A livello di strategia di gioco si è comportata come una banderuola”, ha ammesso la Cannavò.

L’ex naufraga stronca l’ex Pupa

Intervistata dal sito SuperGuida Tv, Rosaria Cannavò ha svelato un retroscena che riguarda Miryea Stabile. “Molto spesso si è inventata delle cose”, ha affermato la donna dicendo che l’ex Pupa ha dato della falsa sia a lei che all’ex ballerina Angela Melillo.

Tutto questo quando loro due avevano riferito delle cose che erano veramente successe, come ad esempio quando la Stabile e Matteo Diamante si erano appartati parlando delle nomination. A quel punto l’ex fidanzata di Antonio Cassano ha ribadito che lei ha sempre detto le cose in faccia a Miryea rispetto ad altri suoi compagni d’avventura che l’hanno sparlata.

Rosaria Cannavò e il rapporto iniziale con Miryea Stabile

Nel corso della lunga intervista Rosaria Cannavò si è detta particolarmente delusa dell’attegiamento di Miryea Stabile nei suoi confronti. A dire il vero, inizialmente a L’Isola dei Famosi 2021 le due naufraghe avevano stretto un bel rapporto, soprattutto quando l’ex Pupa ha accusato degli attacchi di panico.

Infatti, in quella circostanza era stata la nuova arrivata a consolarla e starle vicino. Ma dopo alcuni giorni le due si sono completamente allontanate e raffreddate. “Pensavo che tra me e lei potesse nascere una bella amicizia”, ha concluso la donna.