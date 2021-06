Iva Zanicchi senza freni, gelo in studio: “Quella volta con la carta igienica…”

Iva Zanicchi a Venus Club

In occasione dell’ultima puntata stagionale di Venus Club, il programma di Lorella Boccia in onda in seconda serata su Italia 1, Iva Zanicchi ha svelato un retroscena davvero imbarazzante che riguarda un regalo. Si tratta di un dono che la cantante emiliana ha ricevuto da parte di un sostenitore italo-americano.

L’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 e Mara Maionchi sono state le collaboratrici dell’ex ballerina di Amici, che ha presentato un format di interviste tutte al femminile in un oscuro night club. Per l’ultimo appuntamento, la professionista che ha ottenuto un grande successo, ha reso omaggio alle due donne e l’Aquila di Ligonchio ha spiazzato tutti rivelando un episodio tanto incredibile quanto reale.

Il racconto su Gianni Morandi

In occasione dell’ultima puntata di Venus Club su Italia 1, Iva Zanicchi ha confessato che in passato si usava fare numerose tournée con i cantanti italiani, si andava in coppia in America e in Canada, e quella che ricorda con maggior piacere, ovvero la più bella fu con Gianni Morandi.

“Furono concerti trionfali, erano gli anni d’oro. Una sera arrivano gli organizzatori, mi chiedono di far loro un favore e io dico di sì, ero a mo’ di tappeto. Mi dicono ‘abbiamo in sala il più anziano italiano d’America di origine napoletana e vorremmo che gli dedicasse una canzone in napoletano’. Io lo faccio e alla fine questo vecchietto viene in camerino accompagnato dai figli”, ha raccontato l’Aquila di Ligonchio nel programma di Lorella Boccia.

Il retroscena sulla carta igienica

Ma il racconto di Iva Zanicchi a Venus Club si è fatto più colorito confessando: “Questo signore mi fa: ‘Zanicca…’ ero donna, quindi secondo lui il cognome doveva finire con la A, ‘Siete stata abbastanza brava, siete stata una brava guagliona’. Poi si rivolge al figlio: ‘Io questa sera voglio tornare perché devo portare una regalo alla Zanicca’. Avevo detto che non c’era bisogno ma è tornato la sera con un pacchettino fatto molto bene e dice: ‘Zanicca, io so come si vive in Italia nelle vostre povere case, nelle vostre famiglie che non avete la gabba netta. Non capisco dove vuole andare a parare, apro il pacchettino e dentro c’era un rotolo di carta igienica!”.

Le dichiarazioni della cantante emiliana hanno scatenato una serie di risate in studio, ma l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 ha avuto in serbo il colpo di coda. “Gli dico: ‘Grazie! Ma non è che per caso avete un rotolo anche per Gianni Morandi?!’” e infine la precisazione: “Giuro che è tutto vero, verissimo, non invento nulla!”. D’altra parte, a caval donato non si guarda in bocca”, ha concluso l’80enne bolognese.