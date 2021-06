Alberto Matano svela quello che pensa di Barbara D’Urso: “Ha un’mpronta diversa dalla mia”

Alberto Matano svela cosa pensa di Barbara D’Urso

Dopo l’esperienza disastrosa della scorsa stagione insieme a Lorella Cuccarini, dallo scorso settembre Alberto Matano è alla guida in solitaria de La vita in diretta, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno. In poche avevano scommesso sul giornalista calabrese e invece quest’ultimo sta attenendo degli ottimi numeri battendo più volte la concorrenza.

Recentemente intervistato dal magazine Chi, l’ex volto del Tg1 ha parlato del successo del suo format ed ha confessato anche cosa pensa della sua competitor, ossia Barbara D’Urso. In molti si aspettavano delle parole al veleno e invece Matano ha sorpreso tutti esprimendo solo complimenti per Carmelita definendola unica e brillante.

Le parole al miele di Matano a Carmelita

Nel nuovo numero in edicola di Chi, il periodico diretto da Alfonso Signorini, è contenuta una lunga intervista ad Alberto Matano. Il padrone di casa de La vita in diretta ha espresso delle parole al miele per Barbara D’Urso, sua diretta competitor.

“Grande stima per lei e il suo lavoro. Io però ho un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia. Andando in onda nello stesso orario non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv. Sono fiero de La Vita in Diretta. Il riconoscimento dopo un lavoro così totalizzante come non potrebbe lusingarmi? Oggi, quando giro per strada, mi riconoscono anche solo dalla voce. Le persone mi mostrano affetto e gratitudine e questo non può che farmi piacere. Per il resto, l’effimero non mi ha mai appassionato. Conduco la stessa vita di prima e rimango ben ancorato alla realtà“, ha detto il giornalista calabrese.

I precedenti complimenti alla D’Urso e il vero rapporto con la Sciarelli

Non è la prima volta che Alberto Matano esprime delle parole al miele per Barbara D’Urso. Ad esempio, l’anno scorso il giornalista calabrese su carmelita aveva detto: “Sono programmi un po’ diversi ma stimo Barbara D’Urso che ha alle spalle una lunga carriera e una professionalità indiscussa. Ha un modo di raccontare e informare abbastanza unico nel panorama televisivo, ha portato uno stile che avevo visto in Spagna ma non in Italia. Il pubblico può scegliere in qualche modo nella diversità dell’offerta“.

Mentre sulla presunta lite con la conduttrice di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli, l’ex mezzo busto del Tg1 ha detto: “Chiacchiere. Con Federica ci parliamo spesso e tra non c’è un rapporto di profonda stima e simpatia. Da quando sono passato dal Tg1 alla guida de La Vita in Diretta leggo la qualunque“.