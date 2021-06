Brutto gesto di Awed contro Valentina Persia, lei sbotta: ecco cosa ha fatto in aeroporto (VIDEO)

Awed e Valentina Persia sono stati intervistati a Casa Chi e, specie quest’ultima, ha rivelato un brutto gesto commesso dallo youtuber nei suoi confronti. L’episodio si è verificato in occasione del ritorno dei naufraghi in Italia.

La seconda classificata dell’Isola dei famosi ha ammesso di essere rimasta molto male perché non si aspettava un simile comportamento dopo il legame che si era venuto a creare. Ad ogni modo, scopriamo cosa è successo.

Il brutto gesto di Awed

Nel corso di un’intervista, Valentina Persia ha parlato della sua esperienza all’Isola dei famosi e poi ha rivelato un brutto gesto ricevuto da Awed. I due avevano legato tanto al punto da augurarsi di arrivare in finale insieme e così è stato. Tuttavia, all’ultima puntata lo youtuber si è reso protagonista di un brutto gesto verso la dama mandandola al televoto. Questo ha inasprito in clima tra loro che, nell’ultimo periodo, era già diventato piuttosto pesante.

Ad ogni modo, una volta finita l’esperienza, tutti i naufraghi hanno preso degli aerei per tornare in Italia. In occasione dell’ultimo scalo, però, quando i vari protagonisti si sono dovuti dividere per raggiungere ognuno la propria città di appartenenza, è avvenuto un episodio increscioso. Stando a quanto raccontato dalla comica, infatti, lo youtuber sarebbe andato via salutando tutti tranne lei.

Lo sfogo di Valentina Persia

Valentina Persia ha detto di essere rimasta molto male per questo brutto gesto di Awed. Malgrado gli ultimi dissapori, infatti, la donna ha ammesso di essere ancora legata a lui per tutte le esperienze vissute insieme. Per il momento, però, Awed non è intervenuto per chiarire la sua versione dei fatti. Valentina, poi, si è scagliata anche contro altri ex compagni d’avventura, come ad esempio Brando Giorgi.

La donna ha addirittura insinuato che lui ci avesse provato con lei durante le riprese di “Caterina e le sue figlie”, per poi fingere sull’isola di non ricordarsi di lei. Al di là di queste ostilità, però, la dama ha voluto spendere anche qualche parola positiva nei confronti di altri ex compagni d’avventura. Tra di essi sono annoverati, ad esempio, Angela Melillo, Francesca Lodo, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e, naturalmente Beppe Braida. Specie verso quest’ultimo, la Persia nutre un’enorme riconoscenza in quanto le è stato di grande aiuto per superare alcuni momenti difficili vissuti poco prima che si avviasse il reality show.