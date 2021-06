Pierpaolo Pretelli criticato per la sua canzone estiva. Lui sbotta: “Perchè non posso fare musica?”

Pierpaolo Pretelli esce con il suo singolo ‘L’estate più calda’

In occasione dell’uscita della sua hit estiva, Pierpaolo Pretelli ha rilasciato una lunga intervista al portale web Fanpage. L’ex concorrente del Grane Fratello Vip 5 ovviamente ha parlato della sua storia d’amore con Giulia Salemi, del lavoro ma soprattutto del singolo ‘L’estate più calda’.

A quel punto il giornalista gli ha chiesto se è pronto ad affrontare le critiche dovute ad alcuni pregiudizi. Infatti, dopo la sua esperienza al GF Vi, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha detto: “Perché non posso fare musica?”.

L’ex Velino di Striscia la Notizia risponde alle critiche

Da ore, attraverso i suoi canali social Pierpaolo Pretelli sta mostrando tutta la sua felicità per l’uscita del singolo ”L’estate più calda’. Un brano scritto con Shade e prodotto da con Jaro. Intervistato da Fanpage, il fidanzato di Giulia Salemi ha ammesso che sicuramente nei prossimi giorni dovrà fare i conti con le critiche. Infatti, in tanti hanno storto il naso che il 30enne lucano uscito da un reality show popolare poi si metti a fare musica mentre giovani che hanno questo sogno spesso non ci riescono.

A quel punto l’ex velino ha replicato così: “E’ un ragionamento che ci può stare il pregiudizio nei confronti di chi ha fatto un reality. Sarò io a dover dimostrare il contrario”. Ma non è finita qui, infatti il ragazzo ha risposto anche a chi avrebbe da ridire nei suoi confronti: “Vengo da un reality e qual’è il problema? Una volta fatto un reality non posso fare altro?”.

Pierpaolo Pretelli parla di musica e di Giulia Salemi

Nel corso della lunga intervista per Fanpage, Pierpaolo Pretelli dopo aver rivelato di avere la passione per la musica da quando era piccolo ha ammesso: “E’ un mondo che mi ha sempre affascinato però non ho mai avuto il coraggio di buttarmi e ora mi sento pronto e ne approfitterò”.

In conclusione l’ex gieffino, dopo aver comunicato di aver iniziato a prendere lezioni di canto, ha fatto l’ennesima dedica alla fidanzata Giulia Salemi: “Sicuramente una persona che mi ha spinto a crederci così tanto è Giulia”.