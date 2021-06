GF Vip, Antonella Elia affonda Bruganelli-Volpe: “Non ce la faranno a sostituirmi”

Antonella Elia dice la sua sul Grande Fratello Vip 6

Da settimane Alfonso Signorini e gli autori sono al lavoro per metter su la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il direttore del magazine Chi è già alle prese con la scelta del cast, con lo scopo di portare tanto interesse al reality show e soprattutto che porti ascolti. Nel frattempo, di recente sono state rese note le due nuove opinioniste che prenderanno il posto di Antonella Elia e Pupo.

La prima è stata fatta fuori per scelta, invece Enzo Ghinazzi ha lasciato lui per impegni professionali. Una volta appreso che non sarebbe rientrata in questo ruolo, la fidanzata di Pietro Delle Piane non ha esitato a lanciare qualche frecciatina velenosa ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le frecciate ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista ad Antonella Elia. Quest’ultima, chiamata in causa sul GF Vip 6 ha commentato in modo davvero pungente e soprattutto provocatorio le scelte di Alfonso Signorini sulle nuove opinioniste. Con Adriana Volpe, con la quale aveva condiviso l’esperienza del GF Vip 4, tra quest’ultima e l’ex ragazza di Non è la Rai non c’è mai stato un rapporto pacifico.

Per questo motivo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti ha detto: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri”. Mentre è stata più clemente don la Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, della quale ha affermato: “Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.

Antonella Elia fuori dal GF Vip 6 per la lite con Samantha De Grenet?

Con molta probabilità la scelta di non rinnovare il contratto ad Antonella Elia per il Grande Fratello Vip 6 è dovuto al suo comportamento della passata edizione. Infatti, mesi fa all’interno del Cucurio l’opinionista era entrata per avere un confronto con Samantha De Grenet.

E proprio in quella occasione si è vista una triste pagina di televisione. L’ex ragazza di Non è la Rai ha insultato la gieffina, anche se quest’ultima non è stata da meno. Atteggiamento che ha fatto indignare moltissimo il pubblico di Canale 5 che sin dalla passata stagione chiedeva l’allontanamento della Elia.