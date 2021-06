Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, ora pesa 92 kili: ecco com’è diventata e cosa fa (FOTO)

Vi ricordate dell’ex tronista di Uomini e Donne Anna Munafò? La dama prese parte al programma di Maria De Filippi un po’ di tempo fa e uscì dalla trasmissione con Emanuele Trimarchi.

La relazione tra i due, però, non è mai decollata. Nonostante questo, però, la donna è riuscita a trovare l’amore, a sposarsi e a dare alla luce anche un bebè. In tutto questo tempo, lo stile di vita e l’aspetto di Anna sono completamente cambiati. Vediamo come è diventata e cosa fa oggi.

Anna Munafò dopo Uomini e Donne

7 anni fa Anna Munafò prese parte a Uomini e Donne. La protagonista diede luogo ad uno dei troni più seguiti della storia della trasmissione. Il suo percorso si concluse con la scelta di Emanuele, ragazzo estremamente socievole ed estroverso, ma poco adatto, evidentemente al suo carattere. La dama, infatti, nella recente intervista, ha dichiarato che, sicuramente, i due non sarebbero durati in quanto lui è un tipo molto di più da “palcoscenico”.

Ad ogni modo, punto focale dell’intervista è stato il discorso inerente il suo aspetto fisico. Una volta conclusa la sua esperienza all’interno del talk show pomeridiano, Anna ha cominciato a prendere molto peso. Nel dettaglio, la dama ha assunto quasi 30 kili in più. Il tutto, naturalmente, è stato incrementato dalla gravidanza. Proprio a causa di questo, la protagonista ha detto di aver sofferto di body shaming. “Sofferto”, però, è un parolone, poiché la dama ha sempre detto di non aver mai dato troppa importanza al giudizio altrui.

Il messaggio contro il body shaming

Spesso, infatti, si è trovata a dover controbattere contro accuse sul suo aspetto fisico, cosa a cui non ha mai voluto dare molto peso. Attualmente, infatti, la protagonista ha detto di pesare 92 kili e di essere alta 1.76 e ne va assolutamente fiera. Si sente bene con se stessa e con il suo corpo e poi ha aggiunto che la cosa importante è essere in salute. Malgrado questo, però, ogni tanto prova a mettersi un po’ a dieta, tuttavia, con scarsi risultati.

Questo, però, per lei non è affatto un problema. A tal proposito, ci ha tenuto a lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutte quelle donne che soffrono per i kili in più. Nel dettaglio, infatti, ha esortato queste persone a non soffermarsi su quello che dicono gli altri, ma a pensare solo al proprio benessere.