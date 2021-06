Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulla sua partecipazione al GF Vip: ritardi a causa del contratto

Nel corso del programma radiofonico R101 con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri è stato intervistato Paolo Bonolis. Quest’ultimo è intervenuto sulla questione inerente la partecipazione di Sonia Bruganelli al GF Vip 6.

A tal proposito, il conduttore ha fatto delle confessioni molto interessanti. In seguito, poi, è intervenuta anche la diretta interessata, la quale ha fatto altre confessioni in merito. Scopriamo tutto quello che è emerso.

I dubbi su Sonia al GF Vip 6

A partire da settembre tornerà in onda la sesta edizione del GF Vip e nel cast pare ci sia anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Fino ad oggi non c’era ancora la certezza ufficiale in merito a questa notizia, tuttavia, adesso pare che la situazione sia decisamente più chiara. Bonolis, infatti, è stato ospite di Maurizio Costanzo a R101 ed ha commentato la notizia. Il presentatore di molti show di Canale 5 ha detto che, in effetti, sua moglie è molto felice di questa notizia.

Questo, dunque, fa ben sperare che possa essere davvero lei la sostituta di Antonella Elia e Pupo. Paolo, però, ci ha tenuto a chiarire che le informazioni ufficiali sarebbero trapelate direttamente dalla sua consorte in quanto lui non è tenuto a fare questo tipo di spoiler. In seguito, poi, è intervenuta anche la diretta interessata. La donna, infatti, si trovava insieme a Bonolis, pertanto, non ha potuto fare a meno di intervenire.

La Bruganelli interviene

Quando Sonia Bruganelli ha preso la parola, ha lasciato intendere che parteciperà come opinionista del GF Vip 6. Al momento, però, è ancora in attesa della firma del contratto. Non appena il tutto si concretizzerà, darà sicuramente l’ufficialità a tutti i suoi fan. Questa sarebbe per Sonia un’esperienza nuova e assolutamente importante. Si tratterebbe, infatti, della prima volta in cui si troverà a ricoprire un ruolo così di rilievo.

Ad ogni modo, Maurizio Costanzo ci ha tenuto ad esprimete il suo punto di vista. Il giornalista e conduttore ha detto di essere molto felice per lei in quanto è convinto che sarà sicuramente in grado di dare luogo ad interventi intelligenti e pungenti. Per quanto riguarda la seconda opinionista, invece, anche il suo nome sta tenendo banco da diverso tempo ed è quello di Adriana Volpe. Anche se non c’è la conferma definitiva, pare non ci siano dubbi in merito.