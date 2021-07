Uomini e Donne, Mauro e Lisa si sono sposati: all’evento anche Ida Platano, ecco le foto della cerimonia

Ottime notizie per i fan di Uomini e Donne in quanto Mauro e Lisa si sono sposati. La coppia aveva annunciato le nozze nel corso di una precedente puntata del talk show pomeridiano. L’evento si è tenuto il 4 luglio 2021 a seguito di un rinvio dovuto alla pandemia.

Sul web, quindi, in queste ore stanno trapelando dei video e delle foto che hanno immortalato il commovente momento. Tra i volti del programma di Maria De Filippi era presente anche Ida Platano, la quale è stata proprio lei a divulgare un gran numero di contenuti per mostrare gli sposi, i loro outfit, le decorazioni e molto altro.

Mauro e Lisa si sono finalmente sposati

Ieri, domenica 4 luglio, Mauro e Lisa, ex volti di Uomini e Donne, si sono sposati. I due hanno deciso di convolare a nozze dopo essersi conosciuti all’interno del parterre del programma della De Filippi. La loro data originaria era nel 2020. Purtroppo, però, a causa della pandemia, i due sono stati costretti a posticipare di un anno il lieto evento. Finalmente, però, l’amore ha trionfato. I protagonisti avevano annunciato la nuova data durante una puntata di Uomini e Donne.

In tale occasione, distribuirono anche le partecipazioni ad alcuni esponenti del parterre con cui avevano legato particolarmente durante la loro esperienza. Le persone in questione erano Ida Platano e Gemma Galgani. La prima era presente all’evento, mentre sulla seconda vige un mistero. La dama bianca, infatti, non si è presentata alle nozze die due innamorati e, almeno per il momento, non si conoscono i motivi.

Le foto del matrimonio della coppia di Uomini e Donne

Per quanto riguarda Ida, invece, la dama ha pubblicato diversi contenuti per mostrare a tutti il giorno del matrimonio della coppia. Mauro e Lisa di Uomini e Donne, infatti, si sono sposati in un ristorante molto elegante ed hanno voluto imbastire un tavolo imperiale. Tutti gli invitati, dunque, erano accomodati allo stesso tavolo, anche perché non sembravano essere in moltissimi.

Lo sposo ha indossato un abito blu scuro con camicia bianca e papillon chiaro. La sposa, invece, ha optato per un abito abbastanza principesco. La parte superiore era caratterizzata da un bustino rigido con scollo omerale, mentre nella parte inferiore si apriva una gonna ampia fatta tutta di morbido tulle bianco. L’acconciatura era piuttosto semplice, in quanto caratterizzata da un morbido semi raccolto.