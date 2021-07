Temptation Island, Stefano su Manuela: “È una storia malata, lei è una bambina insicura e rifatta”

Colpi di scena nella seconda puntata di Temptation Island

Nel secondo appuntamento di Temptation Island andato in onda lunedì sera su Canale 5, i telespettatori hanno assistito al falò di confronto della coppia formata da Tommaso e Valentina. La coppia è uscita separata dal reality show delle tentazioni.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Infatti anche altre coppie del programma Mediaset condotto da Filippo Bisciglia, che sembrano essere sempre più in crisi. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto tra Stefano e Manuela, una delle coppie che, stando alle anticipazioni potrebbe essere squalificata nella prossima puntata.

Le pesanti dichiarazioni del fidanzato Stefano

Nello specifico, Stefano ha spiazzato tutto il pubblico di Temptation Island riservando delle affermazioni poco gentili, anzi offensive nei confronti della sua dolce metà Manuela.

“Lei ha problemi. Io mi sono allontanato un sacco di volte, ma torna sempre. È insicura, infatti è rifatta. Non posso stare con una persona così. È solo stress. È una storia malata, è una bambina, lo è sempre stata. Ha difficoltà proprio nell’approcciare. Io a volte mi vergogno quando la porto con me. Non sa approcciare, è limitata. La sera, dopo che me ne vado, perché non posso discutere con una psicopatica del genere, mi passa la voglia perché mi fa schifo”, ha confessato il giovane.

La reazione di Manuela alle parole di Stefano

Affermazioni abbastanza forti e pesanti che hanno sconvolto di non poco la fidanzata Manuela.

“Basta, basta, non voglio vedere più niente. Vi prego. È uno schifo di persona. Mi fa sentire brutta. Dice che si vede che il seno è rifatto e che è brutto”, ha asserito la ragazza visibilmente provata dai video che il conduttore Filippo Bisciglia le ha mostrato al falò. Ovviamente anche il numeroso pubblico di Canale 5, oltre 3, 2 milioni di telespettatori e il 22% di share, si è scagliato contro di lui.