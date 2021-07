Tale e quale show, 4 ex protagonisti del GF Vip nel cast, uno nel ruolo di giurato: tutte le news (FOTO)

Continuano a trapelare indiscrezioni per quanto riguarda il collegamento tra la prossima edizione di Tale e quale show e il GF Vip. Un po’ di giorni fa sono stati confermati come concorrenti Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

A quanto pare, però, le novità non sembrano essere finite qui. Nel cast del talent show, infatti, sembrerebbero arruolati ben 4 ex protagonisti del reality show di Canale 5. Scopriamo tutti i dettagli.

I concorrenti di Tale e quale show

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate su Tale e quale show pare proprio che nel cast del programma di Rai 1 ci saranno ben 4 ex protagonisti del GF Vip. I primi due sono Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, i quali sono stati confermati nel ruolo di concorrenti. La prima è una cantante di professione, pertanto, non ci resta che attendere per vedere come se la caverà nel ruolo di imitatrice. Il secondo, invece, si è rivelato essere un abile imitatore pertanto, vedremo se se la caverà in modo altrettanto egregio con le performance canore.

Ad ogni modo, ad unirsi a loro due dovrebbe esserci anche Alba Parietti. La madre di Francesco Oppini, che è stata una prepotente presenza durante il Grande Fratello Vip 5, dovrebbe approdare come concorrente. Lei, sicuramente, sarà tra quei personaggi in grado di apportare anche un po’ di comicità nel programma. Inoltre, da poche ore è trapelato anche un altro nome.

Il giurato proveniente dal GF Vip

Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha partecipato ad una precedente edizione del reality show di Canale 5 e poi ha fatto il suo ingresso da ospite anche durante l’edizione 2020/2021. Ebbene, l’ex volto del GF Vip dovrebbe ricoprire il ruolo di giudice della prossima edizione di Tale e quale show. Il protagonista, dunque, siederà al fianco di Loretta Goggi, la quale sembra sia stata confermata anche quest’anno nel ruolo di giurata indiscussa.

Al momento, però, non ci sono ancora informazioni certe in merito al terzo giudice. Quasi sicuramente non saranno riconfermati Vincenzo Salemme e Panariello, pertanto, bisogna attendere ancora un po’ di tempo prima di avere delle informazioni certe sulla questione. Alle redini, naturalmente, ci sarà sempre Carlo Conti e l’appuntamento è previsto come di consueto ogni venerdì sera a partire da metà settembre. Sul web, intanto, si stanno diffondendo molti commenti degli utenti in merito alle scelte sul cast. In molti si stanno domandando per quale motivo sembra sia stata scartata Rosalinda Cannavò.