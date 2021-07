Malika, Georgette Polizzi la smaschera: “Dice che Ilary Blasi la chiama tutti i giorni per fare L’Isola”

La vicenda Malika Chalhy

Da un paio di settimane in rete non si fa parlare altro che di Malika Chalhy. La ragazza fiorentina questa primavera aveva fatto il giorno di tutte le trasmissioni televisive raccontando che i suoi genitori l’hanno ripudiata e buttata fuori di casa perché lesbica.

Da quel momento delle associazioni hanno raccolto dei soldi per lei e dopo tempo si è scoperto che la 22enne ha utilizzato quel denaro per comprarsi una Mercedes, una cane costoso e quant’altro.

Qualche giorno fa a la giovane ha dichiarato anche che volevano mandarla al Grande Fratello Vip: ”Ricordate che sono una che ha perso i punti di riferimento. Qualcuno mi voleva mandare a fare il Grande Fratello. Io però ho detto di no. Perché voglio lottare per le buona cause, e al di là della ma macchina lo farò“.

La segnalazione di Georgette Polizzi su Malika

Mercoledì, nel programma Il Bianco e Il Nero di Gabriele Parpiglia, l’ex volto di Temptation Island Georgette Polizzi ha fatto delle affermazioni molto particolari sulla 22enne Malika Chalhy, la 22enne al momento al centro dell’attenzione mediatica.

“Ho conosciuto Malika ai Magna Grecia Awards in Puglia. Ho avuto modo di conoscerla perché si è avvicinata a me e mi conosceva alla perfezione, sapeva tutto. Mi ha detto addirittura di aver comprato un giacchino da me. Posso dire che era davvero tanto carina nei miei confronti. Una sera eravamo a cena con altre persone e lei mi ha chiesto di appartarci per parlare. Ha iniziato a dirmi che lei aveva Ilary Blasi che la chiamava tutti i giorni perché voleva che facesse L’Isola dei Famosi. Oltre a parlare di tanti programmi televisivi, l’argomento costante era discutere di personaggi più o meno famosi. Lei conosceva tutti, parlava con loro. Tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo. La cosa che mi ha stupito è che nonostante si sia aperta con me, non ha mai parlato di donazioni o di donare a qualche associazione”, ha detto la donna.

La bugia di Malika

Ovviamente si tratta sicuramente di una bugia che a tratti fa anche sorridere. Infatti, è improbabile che Ilary Blasi contatta una ragazzina di 22 anni che tra l’altro non è nemmeno personaggio famoso pregandola di partecipare a L’Isola dei Famosi.

Chi conosce bene la moglie di Francesco Totti sa perfettamente che quest’ultima davanti ai concorrenti che minacciano di ritirarsi dal gioco ha sbotta con la seguente frase: “Ok, tanti saluti se vedemo in Italia. Fateme leva i tacchi che moio“.