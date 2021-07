“Chiamate l’ambulanza non ce la faccio”: Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan con un micro costume (FOTO)

Elisabetta Gregoraci: tra impegni professionali e gossip

In queste ultime settimane Elisabetta Gregoraci è impegnata in Puglia insieme ad Alez Palmieri per le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live. Gran parte delle puntate sono state già realizzate e ora si attende la messa in onda su Italia 1. Nel frattempo la soubrette calabrese è stata ‘oggetto’ di discussione per via di un complimento che il padre di Pierpaolo Pretelli le ha fatto sui social e che ha scatenato l’ira dei Prelemi.

Per tale ragione l’uomo è stato costretto a togliere tale commento. Ma non è finita qui, l’ex Velino nelle ultime ore ha spiegato per quale ragione il suo pezzo estivo non è stato accettato dalla trasmissione prodotta da Radio Norba, facendo intendere che ci sono dei pregiudizi per chi viene dalla televisione.

La soubrette calabrese incanta i social con un micro costume

Oltre alla televisione, Elisabetta Gregoraci incanta i suoi follower con degli scatti mozzafiato su Instagram. Recentemente, infatti, la soubrette calabrese che non vorrebbe mai fare l’opinionista del GF Vip, è apparsa su Instagram con indosso un micro costume davvero striminzito.

La 41enne si è mostrata in una posa molto sensuale di fronte all’obbiettivo della fotocamera, baciata dai raggi del sole ed ancora più bella di quanto ci si potesse aspettare. Il bikini indossato dall’ex moglie di Flavio Briatore ha accentuato ancora di più le sue curve spaziali valorizzando ogni suo particolare fisico.

La reazione del popolo del web allo scatto di Elisabetta Gregoraci

Ovviamente i numerosi follower di Elisabetta Gregoraci, ipnotizzati da tale visuale, si sono precipitato sotto lo scatto in questione per esprimere il proprio giudizio a cotanta bellezza.

“Chiamate il 118, l’ambulanza non ce la faccio”, ha scritto un seguace, mentre un altro si è limitato a scrivere: “Io non ho più aggettivi“. Ma anche: “Lo spettacolo sei tu“, e tanti altri ancora. Ecco il post che in pochissimo tempo è diventato virale sul web e sui vari social network: