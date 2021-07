Miryea Stabile fa una confessione choc: “Mi sono sentita molestata, quelle mani sui fianchi”

Miryea Stabile dopo l’Isola dei Famosi 2021

Dopo l’esperienza a La Pupa e il Secchione e Viceversa dove addirittura ha vinto, Miryea Stabile ha trovato la grande popolarità partecipando alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Sbarcando in Honduras la modella ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico e nonostante dia uscita prima della finalissima, la giovane si è fatta apprezzare per la sua bellezza ma anche per la sua umanità.

Dopo essere stata eliminata dal reality show di Canale 5 l’ex naufraga ha deciso di trasferirsi temporaneamente a Milano, ma recentemente è tornata nella sua Brescia per una serata. E proprio in quel frangente è accaduto qualcosa di grave che l’ha sconvolta.

La modella bresciana si è sentita molestata

Come la stessa Miryea Stabile ha raccontato sul suo profilo Instagram, l’accoglienza è stata abbastanza pesante. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 15 ha rivelato di essere stata avvicinata per realizzare un selfie e immaginava che tutto finisse lì.

Ma poi le foto sono diventate numerose e soprattutto è successo altro. “Sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, più abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà volendo andare oltre assolutamente no. Mi sono sentita molestata”, ha dichiarato l’ex naufraga.

La vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa, sempre sul noto social, qualche giorno fa aveva anche ammesso quanto l’esperienza in Honduras l’avesse fatta maturare parecchio. Una volta tornata nel nostro Paese ha cambiato idea su tanti progetti. Ad iniziare da quello di fare un salto dal chirurgo estetico per modificare il suo aspetto fisico.

Miryea Stabile parla del suo aspetto fisico

Sempre durante il suo sfogo su Instagram, l’ex naufraga Miryea Stabile ha continuato così: “Se questa domanda me l’avessero fatta prima di fare l’Isola avrei detto: sì, voglio rifarmi il seno, voglio rifarmi le labbra, voglio rifarmi il naso. Ho capito che il mio modo di espormi in maniera così eccessiva come facevo prima. Con unghie finte, ciglia finte, extension, era per il semplice fatto che non mi accettavo: ero timida e insicura“. Ora la modella bresciana dice di piacersi com’è e ha iniziato ad accettarsi senza alcun problema.