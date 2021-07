Francesco Monte canta Nel Blu Dipinto Di Blu in Polonia e scatta la polemica (VIDEO)

Francesco Monte si esibisce ad un Festival polacco

Dopo l’esperienza positiva a Tale e Quale Show di Carlo Conti, l’ex gieffino Francesco Monte ha deciso di gettarsi a capofitto nel mondo della musica. Recentemente l’ex tronista di Uomini e Donne ha cantato Nel Blu Dipinto Di Blu del grande Domenico Modugno al The Summer Tour Of Two Festival, ovvero una manifestazione canora che si tiene ogni estate in Polonia.

Il modello tarantino è infatti arrivato in quella Terra in qualità di cantante ed oltre il brano di Modugno ha interpretato un altro celebre brano che rappresenta il nostro Paese, ossia L’Italiano di Toto Cutugno. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web alla performance dell’ex tronista

Due cover che si vanno a sommare ai precedenti singoli realizzati dall’ex naufrago de L’Isola dei famosi, Francesco Monte. Infatti quest’ultimo ha in attivo Siamo Già Domani, quello proposto al Festival di Sanremo per la categoria Sanremo Giovani ed il duetto con Lee Ryan, Work This Out. Ma la performance dell’ex gieffino al The Summer Tour Of Two Festival in Polonia ha fatto storcere il naso a gran parte del popolo del web.

Infatti, il video della sua esibizione in pochissimo tempo ha fatto il giro dei vari social network e i pareri non sono stati tutti positivi. In molti infatti, si sono scagliati contro il tarantino accusandolo di essere stonato, di usare l’auto tune e di non rappresentare l’Italia come contante. In più alcuni hanno addirittura scritto che il compianto Domenico Modugno si sarà rivoltato nella tomba a sentire il suo brano cantato da Monte.

Francesco Monte e il gesto di stizza contro Giulia Salemi

Qualche settimana fa Francesco Monte è intervenuto a Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, per rispondere a delle domande a 360 gradi.

Ma l’ex tronista di Uomini e Donne ha reagito malamente quando è stata nominata la sua ex fiamma Giulia Salemi. Sembra, infatti, che l’ex gieffino non abbia più alcun rapporto con l’influencer italo-persiana conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3.