Anticipazioni 4a puntata di Temptation Island, Manuela al bivio: Luciano “scegli”

Nuove storie a Temptation Island 2021

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento di Temptation Island che ha visto l’uscita di una nuova coppia. Al termine è stato mostrato un filmato che mostrava cosa accadrànella quarta puntata e si preannunciano una serie di colpi di scena.

Dopo il falò di confronto tra Claudia e Ste, conclusosi con un lieto fine, è tempo per un’altra coppia di lasciare il programma mariano. Ma di chi si tratta? Gli spoiler del 19 luglio, ci dicono che non solo una fidanzata richiederà un altro falò di confronto, ma anche che ci saranno importanti svolte per tutte le coppie rimaste nel resort in Sardegna.

Federica e Floriana sempre più in crisi: usciranno?

Stando alle anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island, la prima coppia che dovrà affrontare nuovi drammi è quella formata dai palermitani Federico e Floriana. Se quest’ultima continua a non sbilanciarsi con nessuno dei tentatori e pensa solamente alla loro storia d’amore, lui approfondisce la conoscenza con la single Vincenza.

Infatti il ragazzo l’ha invitata anche fuori per una serata romantica. Con molta probabilità sarà proprio la siciliana a chiedere il prossimo falò di confronto immediato dopo aver visto le immagini della serata tra la persona che ama e la tentatrice.

Colpi di scena nella quarta puntata di Temptation Island

Ma non è finita qui. Infatti, nel quarto appuntamento di Temptation Island in onda lunedì prossimo, Manuela si ritroverà di fronte ad un bivio. Luciano infatti ammetterà i suoi sentimenti per lei, facendole intender che, se lei lo desidera, lui fuori ci sarà ma sarà lei a prendere tale decisione. “Io ci sono sempre dall’altra parte, ma se vuoi stare dall’altra parte. A te la scelta”, ha detto il tentatore.

Nel frattempo si avvicinerà ancora di più a Federica e le immagini dicono che la single, mentre sta con lui, scoppierà a piangere. Ma il vero colpo di scena arriverà con la coppia formata da Jessica e Alessandro. Se la fidanzata è attratta dal tentatore Davide Basolo, ex di Uomini e Donne, lui si lascerà andare per la prima volta ad una single, abbracciandola e guardandola in modo peccaminoso.