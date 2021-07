Temptation Island, crisi di una coppia, salta il matrimonio: “Momento difficilissimo”

Un’altra coppia di Temptation Island in crisi

È se nella terza puntata di Temptation Island andata in onda lunedì sera Ste e Claudia sono usciti insieme e convoleranno a nozze il prossimo 7 agosto, c’è un’altra coppia che ha messo da parte il progetto matrimonio.

Stiamo parlando di Alberto Maritato e Speranza Capasso che fino alla loro partecipazione al reality show delle tentazioni stavano pensando di sposarsi, ma ora stanno affrontando una crisi molto pesante.

Problemi tra Alberto e Speranza

Nella nuova puntata di Temptation Island è emerso che Alberto e Speranza stanno passando un brutto momento. “Questo non é un periodo felicissimo per noi. Potevo immaginare che ci poteva essere un periodo del genere dopo tutto quello che è accaduto con la speranza di passare anche questo nel migliore dei modi. Diciamo che stiamo attraversando un periodo leggermente differente rispetto al passato, ma soliti problemi di coppia, niente di grave”, hanno detto i due ragazzi.

Quest’ultimi, inoltre, hanno continuato così: “Oggi la situazione è un po’ più complicata del solito… c’é di mezzo un matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento, le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere. Storia finita con Speranza?? Attualmente ti dico periodo no… è difficile pure raccontare la nostra situazione attuale. Comunque meglio ora che dopo con figli e altro”.

A Temptation Island, Alberto ha detto che con lei ora si vede e ci si sente. Ma sono pienamente consapevoli che si trovano in un momento molto difficile, forse ancora più difficile di quello vissuto mesi fa.

“Perché ci troviamo davanti a problemi che da anni ci portiamo dietro ed è dura come cosa. C’è bisogno di una svolta, nel bene o nel male, oggi non si può sbagliare. Quali sono i problemi? Abbiamo lati del carattere troppo simili che ci portano a continui scontri. Questo non va bene, la vita già riserva lati oscuri, vedi la pandemia e tutto il resto. Tornare a casa e trovare altri mille problemi non fa bene ad entrambi”, ha concluso il ragazzo.