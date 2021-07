Zenga-Cannavò focosi a letto, Karina Cascella indignata: “Sono sempre più rattristata” (FOTO)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al centro delle polemiche

Nel nuovo numero in edicola del magazine Chi sono contenute delle dichiarazioni piccanti di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Infatti le recenti confessioni fatte dalla coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5 hanno acceso una serie di polemiche sui vari social network.

E se il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha rivelato: “Sotto le coperte va tutto bene”, aggiungendo anche dei dettagli come: “Sono pro all’uso di sex toys a letto”, l’opinionista Karina Casella si è indignato invitando i due ex gieffini alla discrezione. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Karina Cascella sbotta contro la coppia: il motivo

Ebbene sì, l’ex opinionista di Barbara D’Urso ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, negli ultimi tempi appare solo sul suo profilo Instagram perché ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione per occuparsi della sua nuova attività di imprenditrice. Infatti, la donna insieme al suo compagno gestiscono un ristorante.

Nelle ultime ore, però, l’ex fidanzata di Salvatore Angelucci ha condiviso sul suo account social una Storia dove si dice rattristrata di ciò che vede in giro. “Oramai ciò che conta è essere visibili ed esserlo ad ogni costo”, ha tuonato l’ex concorrente de La Talpa Karina Cascella. In pratica quest’ultima si è riferita alle recenti dichiarazioni piccanti fatte da Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. (Continua dopo la foto)

Le proposte indecenti ad Andrea Zenga

Al momento non è arrivata nessuna replica da parte degli ex gieffini Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga che in questi giorni si trovano in Sicilia, per il matrimonio della cugina della 28enne messinese. I due innamorati hanno solo condiviso una email arrivata all’agente immobiliare di una follower che gli ha fatto delle avances.

“Io ho voglia, poi vedi tu cosa fare…sono una maialina viziosa, desidero divertimi qui ed essere montata…”, ha scritto la ragazza. Frasi che non sono certo state apprezzate dall’attrice siciliana che è sbottata su Instagram.