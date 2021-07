Sophie Codegoni replica infastidita alle critiche: “È triste, ora faccio chiarezza”

Sophie Codegoni nel mirino degli haters: il motivo

Nelle ultime ore Sophie Codegoni è finita ancora una volta al centro delle polemiche, al punto che il popolo del web si è scagliata contro di lei. Cosa ha fatto stavolta? L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto del suo corpo su Instagram con il solo scopo di fare body positivy. Poi la 19enne ha invitato tutti coloro che la seguono di accettarsi così come si è. A quel punto sono intervenuti degli utenti che hanno accusato l’ex di Matteo Ranieri di essere incoerente. Il motivo?

Ricordiamo che la giovane a soli dieci si è rivolta più volte al chirurgo plastico per dei ritocchini. Stanca di essere presa di mira sui social, la presunta nuova fiamma di Fabrizio Corona ha replicato così: “Facciamo chiarezza, il mio concetto è quello di non passare tutta la vita a puntare il dito sulla gente ad esempio ‘oddio quella è bella perchè è rifatta o modificata’ perché è triste. Smettiamola di giudicare la gente per sentirci meglio con noi stessi”.

L’ex tronista di Uomini e Donne sbotta su Instagram

Da quando è diventata popolare, Sophie Codegoni è più volte finita nel mirino delle critiche per la sua decisione di rincorrere alla chirurgia estetica già da minorenne. In questi anni, infatti, l’ex volto del Trono classico di Uomini e Donne si è fatta fare il filler alle labbra e si è rifatta il seno.

Approfittando della polemica che si è sollevata sui social, la 19enne ha detto la sua su Instagram. “Per rifare le labbra, per rifare il seno oppure per rifare tutto il mio corpo non ho chiesto nulla nessuno, non faccio male a nessuno, scelte mie e sto bene io. Perché dobbiamo sempre metterci in competizione con tutti e giudicare tutti?”, ha tuonato l’ex di Matteo Ranieri.

Sophie Codegoni inquilina della casa del Grande Fratello Vip 6?

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, l’ex tronista Sophie Codegoni potrebbe essere una concorrente del Grande Fratello Vip 6. Recentemente la ragazza si è concessa un ritocchino al décolleté perché non era contenta del suo seno naturale.

Tale decisione ha fatto storcere il naso a gran parte delle persone che la seguono sui social network. Nonostante ciò, la 19enne prosegue spedita per la sua strada infischiandosene delle critiche.