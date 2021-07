Claudio Baglioni ha rischiato di dover dire addio alla carriera

Claudio Baglioni, il racconto del grave incidente del 90

Claudio Baglioni avrebbe potuto dire addio alla carriera per sempre a causa di un incidente che ha messo in ginocchio l’artista da giovanissimo. Sappiamo che tutti gli artisti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo ricorrono alla chirurgia estetica con lo scopo di migliorare la loro immagine. Qualcuno lo fa invece per cercare di riparare qualcosa che è in qualche modo andato storto.

Ne sanno qualcosa in particolar modo due cantanti italiani parecchio conosciuti, si tratta di Claudio Baglioni e Paola Turci. Il cantante il 3 novembre del 1990 è rimasto vittima di un incidente d’auto molto grave a Roma. Si era schiantato contro un muro alla guida della sua Porsche perdendone improvvisamente il controllo a causa della pioggia e di un auto che si trovava sul senso opposto di marcia che con i fari lo aveva abbagliato.

Le ferite al volto che lo hanno costretto ad operazioni varie

Il suo fisico ne aveva risentito tantissimo, aveva diverse ferite al viso, alle mani, alle labbra con un taglio alla lingua di 8 cm che quasi riusciva ad attraversarla del tutto. A causa dell’incidente il cantante ha rischiato di dover porre fine alla carriera perdendo oltretutto anche l’uso della parola. Fortunatamente questo non è accaduto poichè Baglioni ha subito ricorso alla chirurgia estetica ricostruttiva.

Oggi il taglio sulla lingua è ridotto, a salvarla è stato un intervento al laser. Le ferite al viso invece sono scomparse grazie alla chirurgia plastica. Ecco svelato il perchè del cambio radicale del volto di Baglioni che oggi appare, secondo alcuni, di porcellana.

Lo stesso destino condiviso con Paola Turci

Lo stesso destino ha colpito anche la cantante romana Paola Turci che il 15 agosto del 1993 ebbe un incidente d’auto in provincia di Cosenza. Una distrazione al volante le fece perdere il controllo dell’auto che si è ribaltata. Il suo viso era coperto di pezzi di vetro alcuni di questi avevano anche passato l’occhio. La sua riabilitazione su più lunga rispetto a quella di Baglioni. Paola ha perso pezzi di vetro dal viso per oltre due anni. Ha subito più di 13 interventi chirurgici, 12 alla guancia ed uno all’occhio.

Nonostante tutto anche lei ha portato avanti la carriera partecipando al Festival di Sanremo nel 1996, 1998, 2001 e 2017. Nel 2017 la cantante ha presentato al Festival una canzone in cui afferma che è importante non lasciarsi condizionare dagli altri dall’aspetto fisico. Fatti bella per te fu un successo. Entrambi gli artisti hanno affermato di essersi sottoposti alla chirurgia estetica soltanto per stare bene con se stessi.