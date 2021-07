Guendalina Tavassi si separa dal marito, l’ex suocera: “Sapessi, sono felice che si siano lasciati”

L’ex suocera fa un commento su Guendalina Tavassi

Sicuramento non è un ottimo periodo per Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e frequentatrice dei salotti di Barbara D’Urso. Infatti qualche mese fa l’ex gieffina è stata protagonista di uno scandalo legato alle sue foto private e dei video intimi rubati dal suo smartphone sottratti da un hacker. Successivamente è arrivata la separazione dal marito Umberto D’Aponte, sposato otto anni fa e con cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore.

Nelle ultime ore, invece, sui social network è scoppiato il caso innescato proprio dalla mamma di Umberto. Infatti l’ex suocera ha detto testuali parole: “Non sa quanto sono felice io che si siano lasciati”. Affermazioni molto forti che hanno sollevato una serie di polemiche da parte dei fan della Tavassi.

Il botta e risposta tra un utente e la madre di Umberto D’Aponte

Infatti, un sostenitore di Guendalina Tavassi, su Instagram, ha commentato dispiaciuto la rottura della sua beniamina con l’ex marito: “Peccato che tu e Umberto vi siate lasciati”. Fase innocente ed affettuosa, a cui ha risposto però in maniera davvero inaspettata e soprattutto abbastanza brusca proprio l’ex suocera della romana: “Nessun peccato, anzi… Sono la mamma di Umberto e lei non sa quanto sono felice”.

Una vera frecciata velenosa all’ex concorrente del Grande Fratello che ha lasciato senza parole anche il follower. “Erano simpaticissimi insieme, intendevo quello…Io adoro Umberto, buona serata signora”, ha scritto l’utente web.

Guendalina Tavassi mantiene il silenzio

Stando a quanto riporta il portale web Gossipetv, Guendalina Tavassi sarebbe sempre più sconvolta dalla piega che sta prendendo la separazione dal marito Umberto D’Aponte. L’ex gieffina, si legge: “Preferisce non replicare per evitare tensioni, vuole preservare la tranquillità per il bene dei suoi figli e non perdersi in discussioni pubbliche che porterebbero a galla cose che è meglio che restino private”.

Si tratta delle cose strettamente private e che già sono esplose qualche mese fa, proprio con lo scandalo a luci rosse che ha travolto la coppia malgrado questo fatto non abbia influito in alcun modo sulla fine della loro matrimonio, che già era compromesso per latri motivi.